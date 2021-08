Spacebase Startopia débarque le 24 septembre

Près d'une année après que PN en parle dans un sujet de sebiorg disponible ici , Starbase Startopia commence à pointer le bout de son nez avec une annonce de sortie sur Switch pour le 24 septembre prochain.Ce titre de Kalypso Media réalisé par le développeur Realforge Studios propose de gérer une base spatiale dans un univers dynamique et, selon les propres mots de l'éditeur, très souvent absurde. La stratégie ne sera pas oubliée avec une approche stratégique lors d'escarmouches.Le contexte parle de lui-même, le joueur doit gérer une base spatiale en forme de donut employant des aliens particulièrement folkloriques tout en tenant à l'écart des agresseurs bien mal intentionnés et en tenant compte de VAL, l'intelligence artificielle de la station.Au menu, il y aura passablement des décisions à prendre et beaucoup de gestion à superviser pour rendre votre base profitable, voire même la transformer en pôle touristique. Mais il faudra aussi garder un œil sur les pirates de l'espace qui viendront régulièrement mettre le chaos dans les opérations supervisées par le joueur.Il ne reste donc plus qu'à attendre le 24 septembre pour vérifier si Spacebase Startopia remplira toutes ses promesses.Source: Kalypso Media Group