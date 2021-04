News Space Grunts (Switch)

Ce n'est pas la première réalisation dans la catégorie jeux d'action du studio allemand Orangepixel, mais cette fois, en lorgnant du côté du jeu stratégie au tour par tour en style roguelike, le studio semble avoir fait bonne pioche car les critiques des utilisateurs semblent largement positives. C'est donc avec grand intérêt que l'on savoure l'arrivée ce jour sur l'eShop Switch de ce jeu, au tarif de 13,99 €. Seule ombre au tableau, langue anglaise uniquement à l'écran, ce qui peut gêner certains joueurs.





Au niveau de l'espace mémoire pour le télécharger, il faudra un malheureux espace de 68 Mo. Pas de quoi remplir une carte mémoire, mais cette taille poids plume s'explique par une présentation graphique très pixelisée old school. Ce n'est donc clairement pas le jeu qui mettra à genou la console. Même si ce n'est clairement pas le style graphique que nous affectionnons personnellement, il faut mettre cela de côté si le gameplay semble vraiment addictif.

Le jeu est dans la dominante SF puisque nous sommes en 2476 sur une des nombreuses bases que l'homme a bâti dans la galaxie. Manque de chance, l'une de ces bases a lancé une alerte via sa balise de détresse. Vous allez jouer le rôle d'un Space Grunts, littéralement une équipe qui vient pour résoudre tous les problèmes. A vous de comprendre ce qui se passe, de trouver votre chemin, jusqu'aux niveaux les plus inférieurs de la station.





On choisit parmi trois classes de personnages aux aptitudes différentes, trois autres seront disponibles ensuite et vous commencez votre périple au sein d'une base dont il faudra rallier l'issue de sortie. Un périple loin d'être évident car les embûches et les ennemis seront nombreux.

Entre récupération de divers bonus, affrontement d'ennemis (tous vos déplacements sont en tour par tour, il faudra cogiter sur le choix de vos déplacements pour ne pas vous faire surprendre), des niveaux générés aléatoirement, il y a déjà de quoi faire. Mais le plus délicat (ou le plus dynamisant), c'est que lorsque vous faites un mouvement, l'ennemi fait de même, si vous tirez, il tire aussi. Il va donc falloir faire attention à la portée de votre armement si vous ne voulez pas vous voir infliger plus de dégâts que ce que vous pourriez causer à vos adversaires.

On comprend bien qu'avec Space Grunts, les as de la tactique vont être à la fête et que les autres vont devoir passer par quelques morts (nombreuses ?) pour parfaire leur technique. Nous avons oublié un détail, le jeu gère les morts permanentes, il va falloir en user des Space Grunts pour arriver à résoudre le mystère et vous en sortir vivant. On se regarde une petite bande-annonce de ce jeu venant de sortir sur l'eShop. Notons qu'un second opus est déjà disponible sur PC, mais qu'il utilise un système de cartes dans son gameplay.