News SEGA AGES: Thunder Force AC (Switch)

La mise à jour hebdomadaire de l’eShop a révélé la date de sortie du prochain SEGA AGES et on ne s’attendait pas à le voir débarquer si vite. SEGA a-t-il décider de nous montrer que la puissance des réacteurs du Fire Leo (le vaisseau de Thunder Force) est vraiment incomparable ?On vous parlait en détails ici des nouveautés de ce Thunder Force AC, portage de la version Arcade de Thunder Force III avec son lot de petits bonus et améliorations auquel nous ont maintenant habitués les équipes de SEGA.Le titre sera donc disponible dès le 28 mai comme on peut le voir sur sa toute nouvelle fiche eShop au prix habituel de 6,99€. Voilà une nouvelle qui ne devraient pas laisser indifférent les fans de Shoot Them Up.