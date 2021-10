Sora de Kingdom Hearts franchit les portes de Super Smash Bros

Le suspens aura été intense jusqu'au bout et Masahiro Sakurai, le créateur de la série des Super Smash Bros aura fait les choses en grand pour présenter le dernier personnage à pénétrer dans l'arène.





Et c'est aujourd'hui Sora, le héros de la célèbre franchise Kingdom Hearts qui se révèle. Une arrivée assez étonnante dans la mesure où l'omniprésence de personnages issues des studios Walt Disney risquait de poser problème à bien des niveaux.



Pourtant, à l'exception d'un élément de la Keyblade (arme emblématique de la série) nous rappelant une célèbre souris anthropomorphe, les développeurs ont évité toute évocation des dessins animés cultes de notre enfance.





Nous découvrons donc avec Sora un nouvel épéiste capable de manier la magie, personnage léger et très à l'aise dans les airs (méritant ainsi son nom, signifiant "ciel" en japonais) il promet d'être aussi très efficace pour le combat rapproché que pour la distance et devrait aussi bien s'en tirer au sol que dans les cieux.





Les quatre premiers costumes du personnages sont inspirés des quatre tenues du héros dans les jeux Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts Dream Drop Distance ainsi que le tout dernier Kingdom Heart 3.

Les quatre premiers costumes du personnages sont inspirés des quatre tenues du héros dans les jeux Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts Dream Drop Distance ainsi que le tout dernier Kingdom Heart 3.

Quant aux 3 tenues suivantes, elles sont de simples tenues alternatives issues de Kingdom Hearts 2 et 3. À noter que la dernière lui fait adopter un look cartoon rétro qui n'est pas sans rappeler les premiers designs de Mickey Mouse et qui sera du meilleur effet à côté d'un Mr Game and Watch ou d'un Kirby noir et blanc.









Le niveau de Sora n'est autre que la Forteresse Oubliée issue de Kingdom Hearts premier du nom, mais le niveau peut aussi prendre la forme de la Chute vers le Coeur où apparaitront via des vitraux 6 personnages emblématiques de la série que les fans auront plaisir à reconnaitre.



L'arène se verra accompagnée de 9 musiques originales issues des jeux, sélection un peu chiche mais raisonnable malgré tout.





Bref, il nous tarde de découvrir manette en main ce que le personnage a à offrir mais nul doute qu'il saura (haha) trouver son public. Nous vous en reparlerons après l'arrivée du perso le 19 octobre.





En attendant, si vous voulez voir le personnage en action nous ne saurons trop vous conseiller de regarder l'ultime présentation de Super Smash Bros Ultimate.

Super Smash Bros. Ultimate - Sora en action (Nintendo Switch) 10/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube





