News Sonic the Hedgehog (Wii)

Trente ans après la sortie des aventures de Sonic, le site Hidden Palace a déterré l'existence d'un prototype inédit du tout premier épisode sur la console Mega Drive. A la base, ce serait une cartouche démo envoyée à une revue de l'époque qui aurait été retrouvée, contenant une version en cours de développement du jeu, permettant ainsi de comparer des éléments connus de la version finale et quelques changements importants.





Si les différentes zones semblent présentes, elles ne sont pas encore toute achevées et ne possèdent pas encore leurs noms définitifs pour certaines d'entre elles. De nombreuses étapes ne peuvent être achevées en raison de l'absence de panneaux indicateurs et de boss, et certaines (comme la Clock Work Zone Act 3, la zone finale et les étapes spéciales 2 à 6) semblent encore complètement buguées, comme le montre cette vidéo.







Clock Work Zone Act 3 (Sonic The Hedgehog Prototype) 01/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Au niveau de cette preview, seules 8 scènes sont présentes : Green Hill Zone (les trois actes), Marble Zone (les trois actes, mais pas de boss), Sparkling Zone (acte 1) et Star Light Zone (acte 1). Le jeu revient ensuite à l'écran titre.





Selon toute vraisemblance, cet aperçu du développement du jeu correspond à certaines présentations que l'on a pu apercevoir à l'époque pour les premières publicités du jeu. Des graphiques ont été modifiés, des mécanismes ont changé et on s'amusera des éléments décoratifs de type OVNI mis au rebut dans la Marble Zone.

Si vous souhaitez entrer dans les détails de toutes les modifications, vous pouvez jeter un coup d'oeil sur le site Hidden Palace , qui s'est spécialisé dans la sauvegarde des contenus liés au développement de différents jeux, et sur le site The Cutting Room Floor , qui entre autre, a mis à la disposition des curieux la rom à tester sur émulateur.

Sonic 1 Prototype Stream (12/31/2020) 01/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour en finir avec Sonic, un cinquième album regroupant 20 morceaux enchainés de la franchise sur les thèmes de l'hiver a été rendu disponible fin décembre sur différentes plateformes de musiques. Vous pouvez écouter ce Sonic the Hedgehog Non-Stop Music Selection Vol.5 ici





Source : Resetera