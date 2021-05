News Sonic Colors Ultimate (Switch)

Sonic Colors: Ultimate - Announcement Trailer - Nintendo Switch 27/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le mois dernier, une rumeur évoquait l’annonce et la sortie d’un remaster de Sonic Colours, sorti à l’époque sur Wii puis DS. Avec sa présentation annonçant les divers projets en cours sur la licence Sonic, SEGA en a profité pour confirmer cette rumeur qui tenait depuis avril des milliers de fans en haleine.Le jeu sortira donc le 7 septembre 2021 et plusieurs versions seront disponibles. Notez d’ailleurs que vous pouvez d'ores et déjà le précommander. La version Day One (disponible en version physique uniquement avec stocks limités) vous offrira en complément un petit porte-clé de bébé Sonic tandis que la Digital Deluxe Edition vous permettra de vous lancer dans l’aventure en early access, avoir accès à l’OST complète du jeu (qui sera très probablement aussi disponible sur Spotify, Deezer et compagnie), des contours d'icône en or et argent, plusieurs icônes exclusives et enfin le boost du film Sonic.Cette annonce a fait plaisir à certains membres de l’équipe qui seront sûrement ravis de débattre avec vous de cette annonce sur Discord et croyez-le ou non, ils trépignent déjà d’impatience à l’idée de pouvoir à nouveau se lancer dans la quête des Wisps !