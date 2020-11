News Sniper Elite 4: Italia (Switch)

Sniper Elite 4 - Gameplay Trailer | Nintendo Switch 11/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 03/11/2020





Apparue sur la chaine YouTube de Rebellion ce matin, le trailer orienté sur le gameplay nous révèle plusieurs choses très intéressantes sur ce portage et les fonctionnalités qui l’accompagneront.Il est aussi l’occasion de montrer que l’aspect graphique - très fidèle à celui des autres portages/remakes Switch de la série - est toujours aussi réussi, tout comme l’action qui est elle aussi retranscrite avec brio encore une fois et ceux sans ralentissement (enfin si et heureusement, sinon que serait Sniper Elite ? On parle là de framerate !).Pour ce qui est des nouvelles fonctionnalités proposées, le portage de Sniper Elite 4 Italia permettra de jouer à deux joueurs (en multijoueur local), propose une visée au gyroscope et des vibrations HD sur support Joy Con et manette Pro (non-filaire, aucune mention des filaires n'a été faite).Enfin, si vous souhaitez vous procurer Sniper Elite 4 Italia, notez que le jeu de la firme britannique est actuellement en promotion à -15% sur le Nintendo eShop (uniquement) jusqu’à sa sortie le 17 novembre. Source : Rebellion