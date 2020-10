News Sniper Elite 4: Italia (Switch)

Sniper Elite 4 - Sortie cet hiver ! (Nintendo Switch) 14/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sur Nintendo Switch, Sniper Elite 4 offre de nouvelles fonctionnalités exclusives, notamment :- Visée de mouvement avec commandes gyroscopiques- Aide à la visée HD - ressentez les battements de votre cœur et les impacts des balles !- Le support Manette Pro pour améliorer votre précision- Multijoueur local sans fil en coopération et en opposition

Depuis son annonce inattendue dans le dernier Nintendo Direct Mini: Partner Showcase en date, il faut admettre que le prochain portage de Rebellion s’est fait bien discret. Mais ce n’est pas pour autant que la firme britannique n’a rien à annoncer puisque qu’aujourd’hui même, on apprend que le jeu est prévu pour débarquer le 17 novembre sur la nomade de Nintendo, rejoignant les versions PC, PS4 et One déjà disponibles depuis sa sortie en 2017.Si le jeu vous fait de l’œil, nous vous redirigeons vers ce lien qui vous ramènera directement vers notre article fait lors de l’annonce du portage , vous expliquant avec de plus amples détails le contenu qui vous attend dans le jeu. Néanmoins, on vous incite aussi lire les lignes qui vont suivre puisqu’avec l’annonce de la date de sortie, Rebellion nous fait aussi part des améliorations et ajustements de cette version Switch :Prévoyez-vous de vous procurer Sniper Elite 4 Italia ou préférez-vous plutôt Pikmin 3 Deluxe, Hyrule Warrior : L’ère du Fléau et les multiples jeux Mario annoncés ? N’hésitez-pas à nous faire part de tout cela sur notre discord Source : NintendoLife