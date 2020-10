News Super Mario Bros 35 (Switch)

Super Mario Bros. 35 - Maintenant disponible ! (Nintendo Switch) 10/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Avouez qu'en pensant au 35e anniversaire de Super Mario Bros, vous ne pensiez pas rejouer à Super Mario Bros de cette façon : Nintendo lance aujourd'hui un jeu qui exploite le moteur de Tetris 99 avec Super Mario Bros 35. Le concept ? Permettre à 35 joueurs de s'affronter dans un mode compétitif dans le jeu Super Mario Bros. Le but : être le dernier en lice sur les 35 !Gratuit pour tous les abonnés au service Nintendo Switch Online, le jeu est disponible sur l'eShop et ne sera proposé que jusqu'au 31 mars 2021. C'est en tout cas ce que Nintendo confirme aujourd'hui, en fonction de la popularité du jeu en mars prochain, peut-être cette position évoluera-t-elle.Pour gagner du temps, les joueurs doivent vaincre des ennemis et attaquer leurs adversaires. Les pièces ramassées dans le niveau, indique Nintendo, permettront de gagner des éléments in-game comme des power-ups. Il va donc falloir allier vitesse, efficacité et un peu de stratégie pour gagner, à l'instar de ce qui nous attend quand on démarre une partie de Tetris 99.Pour donner envie aux joueurs d'aller se frotter au reste de l'Humanité dans des niveaux de Super Mario Bros, Nintendo va organiser des Batailles spéciales. Le premier round a déjà été annoncé, il commence aujourd'hui et se terminera le 5 octobre 2020 : au cours de celui-ci, les joueurs s'affronteront dans les niveaux 1-1, 14-2, 1-3, 1-4, 2-1, 2-2, 2-3 et 2-4. On a des souvenirs pénibles du niveau 2-2, qui est un nouveau aquatique à la jouabilité marine !Alors qu'on attend la vidéo de RYoGA pour nous présenter Super Mario Bros 35, voici d'ores et déjà quelques séquences de gameplay :Voici enfin la publicité japonaise qui devrait susciter quelque envie chez les joueurs nippons de se frotter à Super Mario Bros 35 :Et vous, allez-vous vous y frotter ? Un chef d'oeuvre des années 1980 remis au goût du jour à la façon Battle Royale, il fallait bien s'appeler Nintendo pour y penser !