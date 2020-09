News Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Révélation du prochain combattant additionnel de Super Smash Bros. Ultimate - 01/10/2020 30/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube En attendant, chaque arrivée d'un nouveau combattant nous apporte également une nouvelle arène et surtout l'espoir d'un nouvel amiibo. On croise d'ailleurs très fortement les doigts pour que le live de demain soit ainsi l'occasion de nous dévoiler la date de sortie des amiibo de Banjo et Kazooie, ainsi que celui de Terry.

Jeudi 1e octobre à 16h, Nintendo diffusera une courte vidéo au cours de laquelle le nom du prochain combattant à rejoindre le casting de Super Smash Bros Ultimate sera dévoilé.C'est Masahiro Sakurai, le producer du jeu, qui conclura cette présentation. Nous n'avons pas plus de détail pour le moment, mais les rumeurs couraient depuis quelques jours sur une annonce potentielle de la part de Nintendo.A chaque annonce d'annonce, on se pose mille questions sur les personnages qui pourraient encore être ajoutés, la semaine dernière on évoquait le nom de Travis Touchdown , par exemple. Rappelons que le petit dernier en date n'est autre que Min Min , du jeu ARMS.Rendez-vous sur la chaine YouTube de Nintendo pour savoir qui sera l'heureux ou l'heureuse élue, et bien sûr sur Puissance Nintendo dès l'annonce officielle !Un bon moyen aussi pour les joueurs de se décider à sauter le pas pour acquérir le second fighter pass, car pour le moment, nous ne connaissions que Min Min.L'occasion de cette révélation sera de faire taire quelques fakes apparus ces derniers temps. On le sait, les spéculations sont nombreuses autour de Smash, chacun y allant avec sa petite envie pour intégrer son personnage préféré. Si le personnage de Geno est clairement un fake avéré, on peut se demander si l'arrivée prochaine d'Hyrule Warriors L'Ere du Fléau ou l'annonce des Monster Hunters de Capcom pourrait être un indice d'un prochain combattant (peut-être pas pour la révélation de demain, mais pour les suivantes).