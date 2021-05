News Ubisoft

On aime beaucoup Ubisoft mais il faut le reconnaître, vendre du rêve nécessite tout de même de pouvoir boucler un développement sans partir vers une arlésienne pendant des années. Habitué aux supers productions, le studio a atteint au fil des années un nombre considérable d'entités réparties un peu partout à travers le monde, au point qu'on se demande parfois comment ils peuvent faire pour centraliser avec efficacité tout ce travail et finir un bouclage sans partir dans des projets sans fin.





Le hic, c'est que des projets de développement qui durent depuis des années, Ubisoft en possède quelques uns dans ses cartons. On pense ainsi à Beyond Good and Evil 2, dont l'attente et les péripéties de développement deviennent un véritable feuilleton à lui seul. Entre évolution du marché pendant ce temps de développement, changement d'orientation du projet, création d'un univers ultra-riches dont on se demande comment on pourra faire tenir tout cela dans un jeu sans le rendre vide visuellement, les écueils sont nombreux, les espoirs grands et à la fin, les déceptions peuvent être immenses. On croise les doigts pour BGE2 mais on aimerait vraiment voir de ce titre quelque chose de tangible désormais.





Dans le cadre de cette dernière annonce, Ubisoft a déclaré aux fans : "Nous allons fermer les écoutilles et repousser l'arrivée du jeu. C'est une nouvelle difficile pour nous tous, mais c'est ce qu'il faut pour rendre Skull & Bones aussi génial que possible !". Pour le moment, il faudra se contenter de cette ancienne vidéo, faute de pouvoir mettre en avant de nouvelles images.

25 Minutes Of Skull and Bones Gameplay - SEA DAD GOES WILD AT SEA 05/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube Nous avons désormais un nouveau candidat au poste d'arlésienne du jeu vidéo, à savoir le très attendu Skull & Bones. Révélé à l'E3 2017, Skull & Bones, développé par Ubisoft Singapour, il devait initialement sortir sur Xbox, PS4 et PC l'année suivante. Il a été repoussé déjà par deux fois en 2018 et 2019. Désormais Ubisoft confirme que ce titre ne devrait sortir qu'au cours de l'exercice fiscale 2022-2023, soit un délai très long.

Avec le temps, le projet a déjà bien changé de forme et tout laisse à penser qu'il va à nouveau connaître une nouvelle inflexion. On souhaite bon courage à l'équipe car après tant d'années de développement, se dire que la route est encore bien longue doit commencer à peser sur le mental.