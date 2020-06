News Skelattack (Switch)

Konami met en avant la production du petit studio indépendant américain Ukuza basé à Dublin en Californie, qui nous avait déjà apporté un certain Epic Loon sur PC durant l’été 2018. Un repérage qui n’est donc pas dû au hasard mais le fruit d’une saine réflexion coup de cœur, tant le jeu semble cocher les bonnes références, le tout enrobé dans des graphismes cartoonesques faits main : un soupçon de Castlevania, une dose de Ghost N’ Goblins, une pincée de Hollow Knight et Super Meat Boy. Le pitch redistribue les cartes puisque cette fois vous êtes un squelette et que les ennemis sont les humains, ayant attaqué son monde Aftervale.





Mais qu’ont donc fait ces brutes aventuriers et autres barbares pour troubler la quiétude du jeune mort Skully ? Ils ont kidnappé Elzedon, le plus ancien squelette d’Aftervale, et tentent de s’emparer de la magie de la Flamme Bleue qui anime l’esprit des morts. Problème, sans cette flamme bleue, il n’y a plus d’existence au-delà de la mort et donc plus d’Aftervale. Il faut donc protéger la Flamme bleue et le monde des morts. Skully va donc devoir sauter, taillader et battre des ailes au sein du monde souterrain, accompagné d’Imber, sa fidèle amie chauve-souris, pour délivrer le vieux Elzadon.





Au menu, six environnements différents avant de récupérer le vieux squelette, et la divulgation au passage de souvenirs de la vie passé de Skully. Le titre est tout à fait adapté aux amateurs de Speed-run, plusieurs réglages de difficulté permettent au titre d’être ouvert à un large public. Attention cependant, la difficulté reste présente avec son côté die and retry, mais les développeurs ont placé régulièrement sur votre route des checkpoints pour éviter de tout recommencer à chaque fois. Cette production coûte 19,99 €.





Regardons la bande-annonce :