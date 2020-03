News Shôjo Jigoku no Doku Musume (Switch)

En cours de développement dans sa dernière ligne droite (on serait actuellement arrivé à un jeu achevé à 75%), Shoujo Jigoku no Doku Musume est le nouveau RPG action de Nippon Ichi Software pour la Nintendo Switch. Il sera lancé au Japon le 25 juin 2020. Une première illustration a été diffusée ce jour et le lancement des précommandes a débuté auprès des principaux sites asiatiques.



Le jeu évoque "L'enfer vierge." Un enfer où les filles sont emportées par des émotions fortes, des désirs. Votre personnage s'est retrouvé plongé dans cet enfer vierge et s'est fait voler son corps par une fille qui se fait appeler la «princesse poison», devenant deux personnes partageant un seul corps. Tout en étant conscient des pensées de la princesse poison qui voudrait bien prendre complètement possession de son corps, le protagoniste cherche la raison pour laquelle il est tombé dans cet enfer vierge et doit trouver un moyen de s'en échapper en luttant contre ses habitantes, de bien jolies filles au destin tragique.



C'est par le biais du magazine Famitsu de cette semaine que l'on peut obtenir quelques illustrations du jeu, qui proposera plusieurs embranchements possibles au niveau de son histoire, en fonction des choix de dialogues du joueur.

Derrière le design des personnages, on retrouve Madoka Hanashiro qui a déjà travaillé sur la série Disgaea, The Witch and the Hundred Knight 2 ou The Princess Guide. Madoka Hanashiro a également illustré de nombreuses cartes de Z / X - Zillions of enemy X-, le jeu de cartes de Nippon Ichi Software et Broccoli.



Premier personnage que votre protagoniste rencontrera, Doku Musume ou "Princesse Poison" est une âme sans corps qui a pris possession de vous. Ce n'est pas son vrai nom car elle souffre d'amnésie. Son but est de purifier l'enfer des marais empoisonnés, ces derniers apparaissant à cause des pensées négatives et de l'énergie des jeunes filles présentes dans cet enfer. Toutes ces mauvaises pensées sont également la cause de la création de nombreux monstres qu'il faudra affronter. Premier personnage que votre protagoniste rencontrera, Doku Musume ou "Princesse Poison" est une âme sans corps qui a pris possession de vous. Ce n'est pas son vrai nom car elle souffre d'amnésie. Son but est de purifier l'enfer des marais empoisonnés, ces derniers apparaissant à cause des pensées négatives et de l'énergie des jeunes filles présentes dans cet enfer. Toutes ces mauvaises pensées sont également la cause de la création de nombreux monstres qu'il faudra affronter.



Ce sera le principe du gameplay de ce jeu : vous explorez l'environnement de l'enfer, vous combattez des monstres, vous purifiez des marais empoisonnés, vous dialoguez avec Doku Musume et vous orientez l'histoire en fonction de vos choix de dialogue. Pour purifier et vaincre vos ennemis, vous devez tracer une trajectoire de manière à les entourer. Comme Doku Musume est dans votre corps, les ennemis qui sont encerclés dans la trajectoire de Doku Musume finissent par être vaincus, et ils peuvent se transformer en nouvelles armes que vous pourrez utiliser par la suite. Votre bras peut également être possédé par Doku Musume pour se transformer en arme, changeant le gameplay en un jeu de tir à la troisième personne. Les monstres du jeu ont également de nombreux types d'attaques, notamment des attaques de rôdeurs et des attaques sournoises.



Durant le jeu, une radio peut être écoutée pour recueillir des informations et en connaître un peu plus sur le destin tragique de chacune des filles vivant dans cet enfer. Chacune ayant de fortes émotions négatives, elles ont fini par créer autour d'elles leur propre enfer, avec des aspects visuels et des caractéristiques propres, apportant une petite variété d'environnement au jeu.





Pour le moment, quelques personnages ont été présentées :







Parmi les autres filles révélées, dont on ne connait rien de leur seiyuu, nous avons :

Moufuku no Shoujo, littéralement Fille en vêtement de deuil, (doublée par Yuki Kawakami), porte des vêtements noirs semblables à des uniformes scolaires. Elle est venue volontairement en enfer pour une certaine raison et est possédées par une autre Doku Musume, appelée White Doku Musume (doublée par Mina Takagawa).Parmi les autres filles révélées, dont on ne connait rien de leur seiyuu, nous avons :





Mahoro Hiiragi. Elle est décédée avant d'avoir pu tenir une promesse à un ami. À ce titre, Mahoro Hiiragi a des regrets très forts et des sentiments négatifs, ce qui lui donne beaucoup de pouvoir. Ayami Mori. Quelque chose «d'horrible» est arrivée à Ayami Mori à l'école mais elle a continué à le cacher à sa famille. Elle souhaite pouvoir effacer tout ce qui l'a fait souffrir et le transformer en cendres, bref effacer tout cela d'un coup de gomme.Mahoro Hiiragi. Elle est décédée avant d'avoir pu tenir une promesse à un ami. À ce titre, Mahoro Hiiragi a des regrets très forts et des sentiments négatifs, ce qui lui donne beaucoup de pouvoir.



Misao Mizuki. Une fille obsédée par les livres érotiques. Dans l'enfer de Misao Mizuki, lors de l'élimination des marais empoisonnés, vous découvrirez des illustrations sexy. Il semble qu'il y ait un lien entre Misao et ces photos.



Yoshie Nanasuki. C'est une fille qui a obtenu, dans des circonstances inconnues, le «Livre noir maudit», un livre apparaissant dans une légende urbaine. Dans l'enfer de Yoshie Nanasuki, le protagoniste et Doku Musume seront attaqués par de nombreux monstres.



Étant un RPG d'action, Shoujo Jigoku no Doku Musume a de très bonnes chances d'être édité en Occident, ce qui n'est pas le cas des autres romans visuels de l'éditeur. Aucune date pour le moment n'a encore été communiquée sur ce sujet. Misao Mizuki. Une fille obsédée par les livres érotiques. Dans l'enfer de Misao Mizuki, lors de l'élimination des marais empoisonnés, vous découvrirez des illustrations sexy. Il semble qu'il y ait un lien entre Misao et ces photos.Yoshie Nanasuki. C'est une fille qui a obtenu, dans des circonstances inconnues, le «Livre noir maudit», un livre apparaissant dans une légende urbaine. Dans l'enfer de Yoshie Nanasuki, le protagoniste et Doku Musume seront attaqués par de nombreux monstres.Étant un RPG d'action, Shoujo Jigoku no Doku Musume a de très bonnes chances d'être édité en Occident, ce qui n'est pas le cas des autres romans visuels de l'éditeur. Aucune date pour le moment n'a encore été communiquée sur ce sujet.



Shoujo Jigoku no Doku Musume - First Look Revealed for Nintendo Switch HD 03/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube