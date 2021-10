Shoji Meguro, compositeur d'Atlus, quitte la société et devient indépendant

Comme à chaque fois, l'événement date de quelques semaines avant d'avoir été officialisé, le temps pour la société de se réorganiser et peut-être mettre au point certains deals. Shoji Meguro, après plus de vingt années passées au sein d'Atlus, qu'il avait rejoint en 1995, a annoncé son départ de la société pour devenir un compositeur indépendant. L'effet est entré en vigueur à la fin du mois de septembre.





Le travail de Shoji Meguro est indissociable des jeux Persona, ayant commencé avec Revelations : Persona avant de s'attaquer à Persona 3, Persona 4 et Persona 5. Il a également contribué à plusieurs jeux Shin Megami Tensei, dont Shin Megami Tensei III : Nocturne et Shin Megami Tensei : Strange Journey. Meguro a également travaillé sur les titres Trauma Center (et Trauma Team sur Wii).



Dès à présent, il débute son aventure solo avec une participation au sein d'un nouveau jeu qui sera annoncé lors de l'Indie Live Expo 2021 Winter, le 6 novembre 2021, avec le soutien de Kodansha Game Creators Lab, une organisation de soutien aux développeurs de jeux indépendants.







Son départ ne veut pas dire la fin de toute collaboration avec le studio Atlus car les relations restent bonnes. Atlus a indiqué son désir de soutenir Meguro dans ses activités en dehors de ses murs à l'avenir et espère qu'ils pourront toujours travailler ensemble lors de futures collaborations.





Une petite vidéo diffusée sur le site du Youtubeur Kakuchopurei vous présente quelques-unes de ses œuvres les plus connues.





Shoji Meguro's Best Hits | SoundScape 27/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Atlus