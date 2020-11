News Nintendo Switch (Switch)

Vous avez dit assembleur ?

Objectif : avec Sharp, garnir les rayons à Noël et après !

Le principal partenaire assembleur de Nintendo, Foxconn, détient une part du capital de Sharp et a permis de mettre en relation les deux entreprises.

Emmener la Switch vers 100 millions de machines

Les assembleurs sont généralement situés en Asie du Sud-Est, en Chine, au Vietnam, en Malaisie... Des pays où les coûts de main d'oeuvre sont très bas, par comparaison aux autres pays développés comme le Japon, ou les pays d'Europe. Ce n'est donc pas un hasard si on surnomme l'Asie l'usine du monde : des complexes gigantesques, où travaillent des dizaines de milliers de salariés, ont fleuri un peu partout sur le continent. Et c'est à eux que Nintendo confie la fabrication de ses consoles.Il ne faut pas en être surpris, puisque tous les géants de l'électronique font de même : par exemple, votre smartphone dernier cri orné d'un logo en forme de pomme provient très certainement d'une usine Foxconn, et non d'une usine Apple ! Nintendo fait de même, et Foxconn est d'ailleurs un des assembleurs retenus par la firme pour produire ses consoles.Et les ventes de Switch sont si fortes depuis plusieurs mois qu'après une situation de pénurie à laquelle les partenaires de Nintendo ont réussi à répondre pour permettre à Big N de revenir à un niveau de production normal, il a fallu organiser la création d'une chaine de production supplémentaire. L'objectif, c'est de permettre à Nintendo de parvenir à son objectif annuel, en faisant sortir plus de Switch des usines d'assemblage.Et c'est Sharp, un géant japonais qui dispose d'infrastructures notamment en Malaisie, qui s'est vu confier une nouvelle chaine de production. Le choix d'un acteur hors de Chine n'est pas un hasard : Nintendo entend ainsi éviter toute situation née du conflit politico-commercial entre la Chine et les Etats-Unis. Et c'est Bloomberg, encore une fois, qui a décroché le scoop, expliquant :La nouvelle a été accueillie plutôt favorablement par les marchés : l'article explique que l'action Sharp a progressé de 2,8%, celle de Nintendo de 3,5%, bien plus que leurs indices respectifs. Les lignes d'assemblage ne tournent pas encore à plein régime, mais les premières machines devraient néanmoins bientôt arriver dans les rayons, nous indique l'article.Grâce à ce renfort de Sharp, Nintendo devrait donc pouvoir vendre plus de 10,8 millions de machines sur le trimestre, performance constatée lors du même trimestre en 2019. Quand on vous dit que la Switch se porte bien ... Certains analystes pensent que Nintendo devrait vendre plus de consoles que prévu dans ses prévisions, avançant le chiffre de 26,4 millions pour l'un d'eux.Le choix de Sharp, compte tenu de sa relation avec Foxconn (dont on avait pu avoir quelques fuites en 2015-2016 alors que la Switch s'appelait encore projet NX !), n'est pas un hasard, mais on se souvient aussi que Nintendo avait entretenu de solides relations à l'époque de la Famicom notamment, tandis que plusieurs composants de la 3DS sortaient également de ses usines.Tous les feux sont donc au vert pour que la Switch continue sur sa lancée : l'absence de pénurie permettra certes d'atteindre des objectifs déjà fous en 2020-2021, et peut-être permettre à la console de franchir le seuil des 100 millions de machines à moyen-terme... Alors que des rumeurs sur une possible Switch Pro continuent à faire rêver les fans aujourd'hui confrontés aux graphismes 4K des consoles nouvelle génération chez Sony et Microsoft, on se demande bien comment Nintendo va pouvoir maintenir l'attention des consommateurs sur sa machine : la 4K est un argument qui pourrait bien faire mouche pour permettre à la console de continuer sa course vers les 100 millions d'exemplaires vendus. Le 3 mars 2021, la Switch fêtera déjà ses 4 ans de présence sur le marché !Source : Bloomberg