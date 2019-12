News Shantae and the Seven Sirens (Switch)

Hey, everyone! Development on Shantae and the Seven Sirens for Console/PC (and Apple Arcade Part 2) is nearly finished! We've moved the release window to Spring 2020, but promise it will be worth the wait! Thank you for your support! pic.twitter.com/7fJMzileVl — WayForward (@WayForward) 12 décembre 2019

C'est via un tweet que l'équipe de WayForward a annoncé la nouvelle. On apprend donc que le développement du jeu arrive à son terme, et que le jeu devrait donc nous arriver au printemps 2020, le temps on imagine de passer par la phase de tests et de débug.Les développeurs promettent également aux joueurs que l'attente en vaudra la peine et remercie leurs fans pour leur soutien tout au long du développement.Pour rappel, Shantae and the Seven Sirens est le cinquème épisode de la saga qui a débuté sur Game Boy Color. Le jeu devait originellement sortir en 2019, mais seules les version iOS et MacOS auront finalement pu être proposées. Il s'agit toujours d'un jeu de plateforme dans la lignée des trois premiers épisodes où vous prendrez le contrôle du demi-génie Shantae et débloquerez de nouvelles capacités au fil de l'aventure.