News Shantae and the Seven Sirens (Switch)

Nous n'avions pas l'impression que le studio Wayforward était présent depuis trente année dans le paysage vidéoludique. Et parmi leurs productions, leur personnage fétiche Shantae a acquis une belle renommée.





Après avoir eu la primeur de la sortie sur Apple Arcade (en deux volets séparés), c'est au tour des autres plateformes du marché de recevoir la cinquième aventure de Shantae, depuis le 28 mai sur PC, PS4 et Xbox One et le 4 juin sur Nintendo Switch, en version dématérialisée.





Pour obtenir une version physique, il faut se tourner vers le site de Limited Run Games, qui a lancé des éditions simples (34,99 $) et collector (69,99 $) depuis le 15 mai, des stocks largement entamés mais il vous reste jusqu'au 14 juin pour pouvoir les commander. Rappelons que la version collector contient un steelbook, la bande originale du jeu en CD, 50 cartes monstres, un poster et une fausse boite de jeu Gameboy.













Pour cette nouvelle aventure, Shantae et ses amis sont partis en vacances à Paradise Island pour participer au Festival des Demi-Génies où elle va rencontrer d’autres consœurs. Ce grand événement va cependant tourner court lorsque les autres Demi-Génies vont être kidnappés par les Sept Sirènes de la Ville Submergée. On retrouve la formule globalement gagnante de Shantae, avec du plateforme aux graphismes colorés et de grande qualité. Le bonus de cette nouvelle aventure est à trouver du côté des courtes mais superbes cinématiques (on attend de voir ce que donnera la définition sur Switch) dignes d'un dessin animé. Une réalisation que nous devons au studio japonais Trigger, remarqué récemment pour les cinématiques de Indivisible (allez courir pour acquérir ce jeu), de Kill La Kill et de Little Witch Academia.



Shantae and the Seven Sirens - Launch Trailer 31/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un enrobage de haut vol pour notre Shantae qui va onduler dans la Ville Submergé et apprendre à utiliser les pierres de fusion pour obtenir de nouveaux mouvements et pouvoirs. Elle va notamment pouvoir se transformer en différents animaux pour creuser le sol, escalader les murs, faire exploser les rochers (pour les personnes ne connaissant pas la série, Shantae est une jeune femme à moitié humaine et à moitié djinn, qui a la capacité de se métamorphoser en différentes créatures). Nous retrouvons les cœurs à collecter, de nombreux objets cachés et les Cartes Monstres pour améliorer ses capacités.

Il faut aimer cet univers bon enfant, assez facile d'accès et qui prend son rythme de croisière quand on commence à débloquer les nouvelles aptitudes de notre djinn, les premières rencontres de boss et la résolution de quelques énigmes. Une recette maîtrisée même si cela a tendance à peu évoluer, le quatrième opus nous ayant laissé un goût d'inachevé, où nous avions eu un peu de mal à entrer pleinement dans l'univers du jeu. Nous attendrons de voir si ce cinquième opus a trouvé le bon équilibre. Nous espérons que le tutoriel de prise en main ne sera pas trop long, Wayforward ayant tendance à tirer un peu en longueur sur cet aspect.

Nintendo Everything a partagé une longue vidéo de gameplay, vous n'êtes pas obligés de tout visionner si vous ne voulez pas trop vous spoiler l'aventure.