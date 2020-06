Sega vient d'annoncer la (le?) Game Gear Micro. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une version micro de sa console portable des 1990. Cette Game Gear Micro (en hommage à la Game Boy Micro ?) sera donc plus petite que le modèle d’origine et sera lancée au Japon le 6 octobre pour 4 980 ¥ - ce qui devrait représenter environ 50 € après conversion.Mais ne vous réjouissez pas trop vite (contrairement à votre serviteur), car si la console sera disponible en noir, bleu, jaune et rouge, chaque couleur comprendra seulement quatre jeux différents. Oui, vous avez bien lu, 4 malheureux jeux... On est loin de la générosité de la Megadrive Mini sortie l’année dernière.Voici néanmoins la liste des jeux de chacune des consoles :- Noir: Out Run, Puyo Puyo Tsu, Royal Stone, Sonic the Hedgehog- Bleu: Baku Baku Animal: Sekai Shiikugakari Senshuken, Gunstar Heroes, Sonic & Tails, Sylvan Tale- Jaune: Nazo Puyo: Arle no Roux, Shining Force, Shining Force II, Shining Force: Final Conflict- Rouge: Colonnes, The GG Shinobi, Megami Tensei Gaiden: Last Bible, Megami Tensei Gaiden: Last Bible SpecialVoici les caractéristiques de la bête : 80 mm de large, 43 mm de haut et 20 mm de profondeur avec un écran de 1,15 pouces. Il comprend également un seul haut-parleur mono, une prise casque et fonctionne avec deux piles AAA. Il sera aussi possible jouer plus longtemps avec un câble USB (vendu séparément).Le Game Gear sera livré avec un "Big Window Micro" si vous achetez un ensemble complet (évalué à 29 980 ¥ - ) contenant les quatre couleurs. Il s'agit d'un accessoire basé sur le même que celui publié pour la Game Gear d’époque et peut être utilisé pour agrandir la taille de l'écran.