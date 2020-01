News SEGA AGES: Sonic The Hedgehog 2 (Switch)

Une flopée d'informations sur le prochain Sonic sont apparues sur le site japonais de la gamme SEGA AGES.On apprend ainsi que le jeu reprendra de nombreuses fonctionnalités déjà présentes sur la version 3DS et ajoutera donc la présence de Knuckles.Sonic aura droit au Drop Dash apparu dans Sonic Mania, lui permettant d’enchaîner un spin dash à l'atterrissage. On imagine que Tails et Knuckles auront droit également à ce mouvement, même si ce n'est pas précisé dans la description.Le jeu pourra également afficher deux compteurs supplémentaires : votre chaine de rings amassés en cours et votre meilleure chaine de votre partie en cours. Sympathique pour les pro-gamer !Le mode Ring Keep fait son retour, pour une expérience simplifiée. Dans ce mode, vous débutez systématiquement le jeu avec 10 rings et n'en perdez que la moitié à chaque impact.Le mode Super Sonic sera lui aussi présent. Dans ce mode, vous pouvez vous transformer en Super Sonic dès le début du jeu, à condition toujours d'avoir au moins 50 Rings sur vous.Evidemment, il sera possible de jouer en mode classique, comme sur Mega Drive et donc sans aucun ajustement de gameplay.Le mode challenge permettra d'incarner Sonic ou Knuckles. Vous devrez y collecter 100 Rings avant la fin du chrono.Enfin, il sera possible de passer de la version japonaise à la version occidentale du titre, d'accéder au menu de sélection de stage sans passer par le cheat code.Le jeu viendra avec son lot de filtres graphiques, et sera compatible avec les vibrations HD.Source : GoNintendo