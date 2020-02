News SEGA AGES: Puyo Puyo 2 (Switch)

Si on connaissait déjà pas mal de détails sur la version AGES de Sonic The Hedgehog 2 dont la présence de Knuckles au casting , on sait maintenant qu"il sortira conjointement avec le second épisode de Puyo Puyo.Si cette épisode est resté excellent, on s'étonne toujours de voir SEGA ressortir les vieux épisodes de Puyo Puyo alors que l'on peut s'adonner pour quelques euros de plus à Puyo Puyo Champions voire Puyo Puyo Tetris.D'autant que chez nous, on connaît bien plus la version occidentale de ce dernier, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine. Avec la sortie du film Sonic, on s'étonne tout de même que SEGA n'ait pas profité de l'occasion pour proposer cette version d'une manière ou d'une autre.Ce sera en tout cas la première fois que Puyo Puyo 2 profitera d'une traduction anglaise. Le titre proposera aussi un mode daltonien et un mode versus en ligne. Deux ajouts toujours sympathiques !