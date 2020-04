News SEGA AGES: G-LOC: Air Battle (Switch)

『SEGA AGES G-LOC AIR BATTLE』紹介映像 17/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

G-LOC: Air Battle est sorti en 1990 dans les salles d'arcades, et se présentait comme une évolution d'After Burner. Certaines versions du titre proposaient la fameuse cabine capable de pivoter à 360° et on comprend mieux pourquoi son nom signifiait Loss of Consciousness by G-Force (perte de conscience due à la force g).Evidemment, le jeu sur Switch ne disposera pas de cette feature mais une option permettant de reproduire cet effet de rotation sera activable dans les options, à côté des habituels options d'affichage du titre.Le mode arcade permettra de rejouer au jeu de Yû Suzuki et SEGA AM2 de la façon la plus fidèle, et vous pourrez choisir entre trois modes de difficulté.Le titre proposera comme toujours un mode réarrangé du titre, appelé ici Ages (comme c'est souvent le cas). Celui-ci proposera de nouvelles missions, des armes à la portée étendue et un ciblage plus rapide. Un mode Freestyle sera aussi de la partie.Comme pour les autres jeux de la gamme, SEGA annonce une compatibilité avec les vibrations HD et un classement en ligne, permettant de visionner les runs des joueurs les mieux classés. Enfin, le jeu sera proposé au tarif de 6.99€ sur le Nintendo eShop.