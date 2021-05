News Rise of the Slime (Switch)

Rise of the Slime est un roguelite pas comme les autres, qui mêle un "gameplay profond et tactique de type deckbuilder" mais en le simplifiant suffisamment pour le rendre beaucoup plus accessible qu'un Slay the Spire par exemple.





Attention cependant, même si les manipulations sont plus simples, vous aurez tout de même accès à un deck de plus de 100 cartes.

Vous incarnez un slime, employé pour débarrasser le royaume de ses ennemis. Tous les personnages sont des marionnettes en bâton de sucette dans un théâtre en carton. Un graphisme globalement réussi même s'il n'aide pas toujours a entrer dans le feu de l'action car un peu enfantin. Attention cependant, les boss restent une menace relevée.



Le développeur de Rise of the Slime (oui, il semble que ce jeu ait été développé par un seul concepteur du nom de Bunkovsky) a souhaité que ayez le contrôle et le titre se présente comme un jeu d'aventure à défilement latéral. Vous vous déplacez de gauche à droite, et il vous arrive fréquemment d'ouvrir des coffres, de frapper des urnes et de croiser divers ennemis. En quelques occasions, vous devrez faire attention aux chutes de roches et aux pointes pour glaner divers bonus. Mais vous aurez surtout des magasins, des fontaines de vie et des combats à gérer.



En effet, plutôt que de jouer des cartes, en déplaçant votre Slime, vous pourrez doubler les dégâts si vous poignardez vos ennemis par derrière, ou de changer de place avec un ennemi pour qu'il se jette dans le poison ou le feu. Vous obtenez une carte de mouvement garantie à chaque tour, mais elle coûte un mana, vous devrez donc peser les opportunités qu'elle offre.

En gagnant des cartes pour étoffer son deck et en parcourant les différents niveaux comme des étendues marécageuses, des lacs de feu bouillonnants ou des jardins mystiques, vous tomberez parfois sur des "mutations" qui ajouteront des buffs ou des conditions à votre jeu.









Au départ, vous pouvez choisir entre quatre types de deck : basique, poison, feu ou aléatoire, ce dernier piochant dans une sélection de cartes. Vous ajoutez des cartes après chaque bataille avec votre butin de guerre, et vous achetez, améliorez ou retirez des cartes dans les magasins.

Rise of the Slime possède également un petit plus, les familiers. On en obtient un en début de partie, et vos familiers agissent passivement à chaque tour, vous octroyant un peu de défense supplémentaire ou expédiant du poison sur l'adversaire devant lui. Attention cependant, cette aide supplémentaire peut être contrecarrer par les mutateurs ou les sorts qui vont limiter vos familiers ou les perfectionner selon le cas. La gestion des familiers est donc un volet stratégique tout spécifique à ce jeu.

Gameplay :





⯀ Avec de nombreuses mutateurs de jouabilité, des parcours aléatoires et des variations infinies de deck, les parties ne sont jamais les mêmes !





Voici la petite séquence vidéo permettant de mieux découvrir le jeu en action :



Rise of the Slime ne nécessite que 284 Mo pour s'installer. Il coute 13,99 €. Seul bémol, le titre est uniquement en anglais.







⯀ Un parcours en constante mutation qui amène de la chance mais aussi des mauvais tours : évitez les pierres qui tombent et les fosses à piques, visitez les boutiques pour renforcer votre deck et découvrez les portes secrètes des salles au trésor !⯀ Combattez des ennemis redoutables, petits diables rusés ou monstres gargantuesques, qui metteront au défi votre talent et vos meilleures stratégies !⯀ Explorez un monde magnifique et enchanté fait d'étendues marécageuses, de lacs de feu bouillonnants et de jardins mystiques !