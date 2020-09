News Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition (Switch)

Scott Pilgrim contre le Monde, le jeu (Scott Pilgrim vs. the World: The Game) est de retour après 10 années. Ce beat them all, édité par Ubisoft et Universal Studios, développé par Ubisoft Montréal et Ubisoft Chengdu, basé sur le comics canadien Scott Pilgrim, avait laissé de bonnes impressions lors de son passage sur PS3 et Xbox 360. Le voir revenir dans une version complète sur Nintendo Switch, incluant les deux DLC Knives Chau et Wallace Wells, est une bonne surprise, le titre devant pouvoir trouver facilement des amateurs de nos jours. Ce n'est pas un remaster, juste une ressortie du jeu tournant sur les consoles d'aujourd'hui, puisque le jeu sera également disponible pour PS4, XBox One et PC. Une bonne idée car le titre n'est plus disponible sur les plateformes numériques depuis 2014.





Pour le moment calé sur la fin de l'année 2020 sans plus de précision, Scott Pilgrim fait partie des rares annonces d'Ubisoft à destination de la Switch. Mais bonne nouvelle, nous n'aurons pas longtemps à attendre avant de le découvrir sur l'eShop (pas de sortie physique), au tarif de 14,99 €.



L'histoire suit Scott Pilgrim, un musicien de 22 ans habitant Toronto, qui sort avec Ramona Flowers, une jeune fille venant de déménager de New York pour s'installer dans cette ville. Comme les deux jeunes gens sortent ensemble, Scott Pilgrim est confronté aux sept ex de Ramona, qui forment la League of Ramona's Evil Exes.



Et nous voilà plonger dans un beat-'em-up en 2D de style rétro, rappelant les productions arcade de l'époque (Streets of Rage et Teenage Mutant Ninja Turtles IV : Turtles in Time notamment). La musique 8 bits composée par Anamanaguchi avait fait date. Pour la petite histoire, même le réalisateur du film Scott Pilgrim vs. The World, Edgar Wright, avait publiquement souhaité le retour de la disponibilité du jeu. C'est désormais chose faite, après 6 années d'attente. Nous l'attendons avec impatience !



Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition | ANNOUNCE TRAILER 09/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube





