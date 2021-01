News Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition (Switch)

Scott Pilgrim vs the World : The Game Complete Edition sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC et Google Stadia le 14 janvier 2021. Les pré-commandes pour les exemplaires du jeu Scott Pilgrim vs the World sur PS4 et Switch commenceront le 15 janvier 2021 jusqu'au 26 février 2021.





Plusieurs éditions sont prévues pour les fans d'éditions physiques :







Tout d'abord, pour la modique somme de 34,99 $, on pourra se procurer sur PS4 et Switch l'édition standard, ne contenant que la cartouche de jeu.

Pour 54,99 $, toujours sur PS4 et Switch , vous pourrez obtenir l'édition Classic, apportant en plus de la cartouche le CD de bande son d'Anamanaguchi, les "tickets de concert", une feuille d'autocollants avec les personnages principaux et une carte du monde du jeu en guise d'affiche.

Si vous en voulez encore plus, il existera aussi la K.O édition, au tarif nettement plus élevé de 139,99 $, toujours pour PS4 et Switch . On prend le contenu intégrale de l'édition Classic et on rajouter une cassette avec la bande-son, des baguettes et des plectres de guitare avec des images de la série, un guide Behind the Panels, une épingle en émail représentant Scott sous forme pixelisé, un jeu de cartes à collectionner 7 Evil Exes, et un étui spécial avec des lumières et des sons pour reproduire une scène de concert. Un côté bling-bling qui reste en adéquation avec le délire proposé dans le jeu.







Une édition physique pour Xbox One est envisagée.