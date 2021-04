News Samurai Warriors 5 (Switch)

Chaque nouvel opus d'une franchise phare fait toujours l'objet de nombreux enjeux. Il n'est jamais certains que le public va adhérer aux nouveautés d'un côté tandis qu'il faut prouver que ce nouvel opus n'est pas une simple redite des précédents. Dengeki Online a bien pris en compte que l'aspect graphique du jeu avait partagé certains joueurs mais semble persuadé que l'ensemble du jeu réussira à convaincre de la qualité du titre.



En attendant, ce sont pas moins de deux nouvelles vidéo qui ont été mises en ligne par Famitsu et Dengeki Online, soit 22 minutes d'images à découvrir sur ce prochain titre. Rappelons que Samurai Warriors 5 sortira sur Switch le 24 juin au Japon et le 27 juillet 2021 en Amérique du Nord et en Europe.

Les premiers retours indiquent une difficulté assez élevée puisqu'il faut s'accrocher pour tuer de simples soldats. A l'écran, c'est de la folie avec une multitude d'ennemis qui donnent vraiment l'impression que l'on va cueillir plusieurs centaines de joueurs à chaque coup. On reste en revanche dans le Muso le plus classique.