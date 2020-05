News Nintendo

En début de semaine, des illustrations conceptuelles de deux projets avortés ont refait surface. Et quand on évoque trois noms autour de cette histoire, inévitablement notre oreille se dresse. Jugez du peu : Retro Studios, Mario et Zelda. Si l'on en croit l'artiste Sammy Hall qui a travaillé sur ces projets à l'époque pour le compte de Retro Studios, nous avions deux projets imaginés par Mark Pacini, Todd Keller et Kynan Pearson, des personnalités qui nous ont apportés Metroid Prime (dans l'ordre directeur du jeu, directeur artistique et aide additionnelle au niveau du design pour Metroid Prime 3 Corruption).











Je doute que beaucoup de gens chez Nintendo aient vu beaucoup de ces choses. On m'a surtout mis dans une pièce comme Milton de Office Space et on m'a demandé de faire un brainstorming entre les autres projets. Le jeu Zelda aurait mis en scène le personnage de Sheik tandis que celui de Mario était centré sur Boo. Sammy Hall a confirmé à IGN que les deux projets n'étaient qu'en pré-production.





On ne sait pas vraiment si ce brainstorming était à l'initiative de Retro Studios pour imaginer divers spin off ou s'il a été organisé suite à une demande de Nintendo. En effet, le succès de Metroid Prime aurait pu encourager Nintendo a leur demander de réfléchir à de nouvelles pistes sur des licences prestigieuses, pour voir ce que cela pourrait donner. Mais ces deux projets n'ont pas eu de suite et ont été annulés lorsque Mark Pacini, le directeur artistique Todd Keller et l'ingénieur principal en technologie Jack Matthews ont quitté Retro Studios pour créer Armature, fondée en septembre 2008. Sans ces personnes, il faut croire que Nintendo et Retro Studios ne jugeaient pas viable de poursuivre.

Rappelons pour la petite histoire que la société Armature a porté Metal Gear Solid HD Collection sur PSVita en 2012, a développé Batman: Arkham Origins Blackgate, toujours sur PSVita et 3DS, ainsi que Injustice: Gods Among Us. Alors qu'il travaillait sur l'Unreal Engine 4 pour le rendre compatible avec la Wii U car devant s'occuper de l'adaptation de Bloodstained: Ritual of the Night sur cette console, projet annulé avec la mort de la console, leurs compétences techniques ont été bien utilisées ensuite puisqu'ils ont collaboré avec Epic Games au développement de Fortnite, excusez du peu.





Si des images de ce travail ont été un temps partagées sur le compte ArtStation de Hall, elles ont été depuis supprimées. Quelques images ont cependant pu être capturées par le site jeuxvideo.rds.ca , et dévoilent des décors, comme Bourg-Clocher et l’Arbre Mojo dévasté.





Parmi les différentes recherches autour des personnages, on peut apercevoir une version masculine de Sheik, dans une aventure de type JRPG Action se déroulant après Ocarina of Time. Ce mâle Sheik a survécu à un nettoyage ethnique et peut se transformer en Master Sword. Il voyage à travers une Hyrule en ruine tandis qu'une tribu de Gerudos Sombres célèbrent le 100ème anniversaire de la naissance de Ganon. Cette histoire aurait apparemment servi d'origine à l'épée de Légende.















Un univers sombre imaginé donc entre 2005 et 2008 et qui rappelle par certains côtés la tonalité sombre de Twilight Princess et certains éléments de Breath of the Wild.L'autre jeu basé sur le personnage d'un Boo, probablement intitulé Haunt, aurait pu servir de base à un jeu où Boo apprend à faire peur, ce projet étant prévu pour une console portable.









Difficile de se prononcer sur le jeu avec le personnage de Boo, mais on aurait bien aimé voir un peu plus de ce projet spin-off de Zelda abandonné.





Tous les crédits images appartiennent à Sammy Hall depuis son compte ArtStation . Joli coup de crayon !