News Sam & Max Save the World Remastered (Switch)

Sam & Max Save the World Remastered est comme son nom l'indique une version retouchée des aventures initiales développées par Telltale Games en 2006 sous le nom de Sam & Max saison 1, d'après les personnages originaux de comics imaginés par Steve Purcell en 1987. En 1993, nous avions pu les découvrir dans le hit Sam and Max Hit the Road développé par LucasArts à l'époque.Soyons clair, les relations entre le chien Sam et le lapin Max sont assez caustiques, le titre point & click était truffé de références à prendre à de multiples degrés et non un jeu à destination des plus jeunes.





Avec l'arrêt de l'aventure de Telltale Games en 2018, c'est le studio Skunkape Games qui en a récupéré les droits et a développé cette mise à jour, avec des graphismes améliorées (ainsi qu'une retouche de l'éclairage dynamique), la gestion du format large (et même le format 21:9 sur PC) et la prise en compte des manettes pour permettre son passage sur console. La bande-son est également revue avec l'ajout de cinq morceaux de jazz inédits composés par Jared Emerson-Johnson. Le jeu profitera également d'une refonte de son interface.







Désormais, nous allons pouvoir vivre sur notre console Switch les aventures du chien Sam et du lapin Max, dans une enquête qui va les inviter à se pencher sur La Bande à Bubulle, des ex-enfants stars de la télé. Le titre reprendra l'ensemble des six parties narratives concoctées par TellTale Games à l'époque et nous savons déjà que les saisons suivantes sont actuellement dans les projets de remastering similaire.



Ce portage Switch sera disponible le 2 décembre 2020 sur votre eShop, les précommandes sont ouvertes. Le tarif évoqué est de 19,99 $, les prix en euros seront similaires. Prévoyez 832 Mo pour installer ce titre. Même si les captures d'écrans fournis présentent du texte en anglais, rassurez-vous, nous bénéficierons de textes en français (ainsi que les voix-off). Le titre ressortant également sur PC, les possesseurs de l'ancienne version bénéficieront d'un tarif réduit à 9,99 €.





Voici le scénario de cet épisode que nous avions déjà accueilli sous sa forme initiale sur Wii (pas de réduction en revanche pour les possesseurs de cette édition).





Aujourd’hui, le chien et l’ersatz de lapin adorés de tous sont de retour dans Sam & Max Save the World Remastered, nouvelle version de la première saison de jeux épisodiques qui a été actualisée avec amour par un petit groupe comprenant certains des développeurs du jeu original avec la bénédiction du créateur des personnages de Sam et Max lui-même, Steve Purcell !

C’est un jour au bureau comme les autres pour les deux membres de la police freelance, jusqu’à ce que le commissaire leur apporte d’inquiétantes nouvelles : d’anciens enfants stars ont perdu la raison et sèment le chaos en ville ! Ce qui commence comme une affaire de vandalisme au demeurant anodine finit par prendre la forme d’une véritable conspiration à mesure que Sam et Max découvrent que ces petits scélérats ont été mystérieusement hypnotisés, comme sembleraient l’indiquer les étranges spirales qu’ils ont dans les yeux…





Qui peut bien être à l’origine de ces méfaits, et quel sordide projet se cache derrière ces agissements ? Pour résoudre cette affaire, vous allez avoir besoin du nez de Sam en matière d’investigation, de l’absence de conscience de Max, d’un assortiment d’objets hétéroclites ainsi que de l’aide de leurs voisins Sybil Pandemik, Bosco et Jimmy Deux-Dents. Au bout d’un périple qui les mènera de leur rue à la surface de la Lune en passant par le gazon de la Maison-Blanche et les profondeurs d’Internet, Sam et Max vont devoir résoudre un mystère toujours plus barré et hilarant !

Redécouvrez ce classique du jeu d’aventure, qualifié par certains de « première sitcom du jeu vidéo » et aujourd’hui plus connu comme « le remaster que vous ne saviez pas que vous attendiez » ! Offrant des graphismes entièrement retravaillés, la compatibilité avec les Joy-Con™ et l’écran tactile de la Switch, une bande originale jazzy en diable enrichie de cinq morceaux inédits, les mêmes énigmes alambiquées et l’humour décalé qui lui avaient valu à l’époque de remporter le titre de « Meilleur jeu d’aventure de l’année » décerné par IGN, Sam & Max Save the World Remastered est un classique moderne qui trouvera tout naturellement sa place dans la ludothèque de votre console Nintendo Switch !



Sam & Max Save The World - Remastered 18/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Skunkapegames PR