News World War Z (Switch)

World War Z - Zombies are Coming Trailer 18/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Décidément Saber Interactive ne semble ne pas s'arrêter. Le studio enchaîne les projets, notamment sur la console de Nintendo. Le studio s'affaire actuellement sur le remaster de Crysis mais ce ne sera pas son seul projet à venir puisqu'il s'occupera également de porter son TPS multijoueur sur la console de NIntendo.L'information nous vient d'IGN lors d'une interview avec Matt Karch, responsable du studio. Il déclare d'ailleurs que porter ce jeu sur Switch est la tâche la plus ardue qu'ils aient eu à mener, alors même qu'ils utilisent leur propre moteur pour réaliser ce portage.Les difficultés du studio viendraient du fait de devoir gérer des centaines d'ennemis pour quatre joueurs qui jouent en ligne. Un challenge totalement différent du portage de The Witcher 3, sur lequel Karch revient brièvement dans cet entretien, mais qui ne semble pas impossible pour le studio.Si la version GOTY du titre s'apprête à voir le jour sur les supports où il est déjà disponible depuis l'année dernière, aucune date n'est en revanche connue pour cette version Switch. La bonne nouvelle, c'est que la console de Nintendo aura droit à la version GOTY directement, et inclura donc le nouveau contenu se déroulant à Marseille.Pour rappel, World War Z est un TPS coopératif, jouable en solo avec 3 IAI et bien évidemment en multijoueur en ligne. La campagne comprend trois chapitres se déroulant à New York, Moscou et Jérusalem, sans compter évidemment le prochain chapitre marseillais. Le joueur a le choix entre six classes différentes, et le sel sera de créer une équipe équilibrée et complémentaire pour se défaire des centaines de zombies qui se dresseront sur votre route.