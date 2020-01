Malgré ses nombreux compromis techniques, The Witcher 3 sur Switch reste un tour de force que l'on doit à Panic Button et Saber Interactive. Néanmoins, l'impressionnant travail de portage du titre n'a pas été exempt de problèmes, et les développeurs du titre en ont bien conscience.Qu'ils s'agissent des problèmes de framerate ou de certains bugs, parfois même bloquants, tous sont connus de l'éditeur et devraient donc être réglés dans un prochain patch que prépare les équipes de développement, comme l'annonce Saber Interactive sur VK , un réseau social russe.Évidemment, aucune communication sur les détails exacts du contenu de ce futur patch, ni même sur une éventuelle date de sortie, mais si l'information est partagée sur les réseaux sociaux, c'est que cela ne devrait pas trop tarder à arriver chez les possesseurs du titre.Source : Nintendo Life