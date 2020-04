News Rush Rover (Switch)

Rush Rover, un shooter de type top down. Si vous aimez le pixel art SF et les mécaniques des shmups classiques, ce titre qui vous permettra de jouer à deux en coop pourra vous intéresser.





Au niveau scénario, on retombe sur un chemin déjà bien balisé par la littérature et le cinéma. Pour explorer les planètes aux confins de l'univers, les hommes ont expédié des robots miniers à l'intelligence sans cesse plus performante. Un peu trop même performante car nous avons eu le soulèvement des machines, une guerre d'indépendance contre l'humanité, et des machines qui pour prendre l'avantage vont hacker les autres robots et en prendre le contrôle.



Vous allez incarner un robot minier "non hacké" et vous allez devoir défendre vos circuits en prenant les armes. Au programme, on se retrouve avec des cartes générées aléatoirement, un gameplay lorgnant vers le roguelike, un système de mise à niveau personnalisé, des combats contre des boss et de nombreux ennemis, bref un petit enfer pixelisé, le tout nappé avec une bande-son 8 bits. Fan de rétro, et de robots, prenez les armes !





Comptez 4,99 € pour ce titre qui ne remplira pas votre carte mémoire et qui a le bon goût de proposer du texte en français et dans diverses langues. L'action semble soutenue, on aurait cependant aimé une richesse graphique un peu plus poussée en ce début 2020.