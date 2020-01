News Ubisoft

Voilà ce que l'on peut lire sur une annonce de recrutement d'Ubisoft Milan : le studio recrute pour un futur "titre prestigieux triple-A".Le studio recherche en effet un animateur 3D, sans plus de détails évidemment. Enfin presque, puisque le descriptif de l'annonce parle de donner vie à des personnages bipèdes et quadrupèdes : on parle donc d'humains et d'animaux, c'est au moins une chose certaine.La piste d'une suite à l'excellent Mario + The Lapins Crétins n'est pourtant pas assurée en dépit de son succès sur Switch, car on ne retrouve finalement que peu de quadrupèdes dans le jeu... A moins bien sûr que cela ne soit qu'un indice pour indiquer un mélange homme/animaux.A noter cependant que Milan a également travailler sur Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, sur Assassin's Creed IV Black Flag et sur divers épisodes de Just Dance. Et dans ces jeux aussi, on peut croiser des hommes et des animaux.Alors même si on souhaiterait bien fort un second épisode du jeu de stratégie mettant en scène Mario et les lapins crétins, il faut bien avouer que rien n'est fait. On croise juste les doigts à PN, mais attendra d'en savoir plus avant de s'emballer !Source : NintendoLife