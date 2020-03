News Resident Evil 3 Remake (Switch)

Alors que le titre de Capcom est attendu vendredi prochain sur Xbox One, PS4 et PC, les dataminers se sont amusés avec la démo disponible depuis quelques jours et y ont trouvé une information intéressante.L'information est relayée par NintendoLife et vient du site Rely on Horror , le modder Fluffyquack a découvert qu'il était fait mention de la console de Nintendo dans certains fichiers de textes du jeu, et notamment dans celui de la sauvegarde automatique.Ce message, plutôt classique de nos jours, est commun à tous les supports et de la forme "Ce jeu dispose d'une fonction de sauvegarde automatique, merci de ne pas éteindre votre [nom de la console]". Et on retrouve évidemment dans cette liste la Playstation 4, la Xbox One, le PC et avec surprise la Switch.Cela pourrait bien être une simple erreur, mais le jeu fait aussi référence au Nintendo eshop. Deux erreurs d'inattention c'est beaucoup.Et quand on sait que Resident Evil 7 est jouable au Japon sur Switch via le streaming, les choses restent envisageable. De plus, si RE 3 Remake arrivent, cela voudrait très certainement dire que Resident Evil 2 Remake arriverait lui aussi.En revanche, si le jeu venait bien à arriver sur Switch, on préfèrerait que cela se fasse en dur et non en remote play, quitte à avoir une version downgradée graphiquement. Et vous, qu'en pensez-vous ?