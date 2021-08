News Nintendo Switch (Switch)

La saga Grand Theft Auto, l'une des plus vendues au monde, a une relation compliquée avec les consoles Nintendo : la Game Boy Color, la Game Boy Advance et la Nintendo DS ont eu le droit à leur jeu GTA dédié mais sans grand succès et aucune console de salon de Nintendo n'a eu le droit à un jeu GTA.Un petit scandal qui sera peut être réparé d'ici la fin de l'année. Du moins, si l'on en croit le récit du site Kotaku qui apporte quelques précisions sur les bruits de couloir de ces derniers mois qui annoncent l'arrivée prochaine d'une trilogie de jeux GTA remasterisés.Concrètement, on parle de trois jeux iconiques de la saga : GTA III, GTA : Vice City et le subversif GTA : San Andreas.Ce qui nous intéresse ici est que cette compilation arriverait sur l'ensemble des supports du marché : la famille Xbox, les PlayStation mais aussi (et surtout !) la Nintendo Switch ! Le PC, Stadia et les smartphones viennent compléter cet éventail de supports.Kotaku précise que la trilogie utiliserait le moteur de jeu Unreal Engine et qu'il mélangera (nous ignorons encore de quelle façon) graphismes d'époque et graphismes rafraîchis. Les menus et l'interface utilisateur seraient aussi revus pour s'adapter à ces nouveaux supports.Le studio écossais, Rockstar Dundee serait en charge du développement de ces jeux dont la sortie serait prévue cet automne... alors que sont prévues les versions Xbox Series X|S et PS5 de GTA V d'ici la fin de l'année. Un planning chargé, voire trop chargé pour garantir la présence de tous ces titres sous le sapin dès 2021.Kotaku termine son article en indiquant que de futurs jeux Rockstar pourraient avoir le droit à un remake à l'avenir, notamment le tout premier Red Dead Redemption. Cela dépendra grandement du succès de ces jeux... qui attendent encore d'être confirmés prochainement !Source : Kotaku