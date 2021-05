News Nintendo Switch (Switch)

Sortira ? Sortira pas ? Les rumeurs concernant un nouveau modèle Nintendo Switch n'ont jamais cessé ces dernières années : une console plus haut de gamme, une console dans la lignée du modèle actuel, un modèle 100% TV... nous avons à peu près tout lu à ce sujet, sans que rien ne se concrétise pour le moment.Les records de vente de la console en 2020 et la crise sanitaire ont un peu calmé les ardeurs des "insiders" à la recherche du buzz mais à l'arrivée de l'E3 dans une quinzaine de jours, les choses s'emballent à nouveau et c'est le très sérieux site business Bloomberg qui y va de son scoop.Le magazine prétend qu'un nouveau modèle de la console hybride arrivera bien cette année et plus précisément à la rentrée avec une sortie prévue pour le moment pour septembre ou octobre.Concernant les spécifications techniques de ce nouveau modèle, pas de surprise : un écran 7 pouces OLED fabriqué par Samsung Display, une puce Nvidia plus rapide et plus puissante, capable de diffuser de la 4K sur le dock TV. Ces améliorations auraient un coût et le nouveau modèle serait vendu à un prix supérieur aux 299 dollars (et son équivalent en euros).Le modèle actuel disparaitrait d'ici quelques mois (nous savons déjà que Nvidia n'a pas l'intention de poursuivre la production de la puce graphique qui équipe la console actuelle), pour ne laisser plus que la Switch Lite et ce nouveau modèle.Le plus intéressant est que cette annonce serait "imminente" : si le journal ne s'avance évidemment pas sur une date précise, l'hypothèse d'une présentation en amont de l'E3 (ou durant l'E3 même) est tout de même écrite noir sur blanc : cela permettrait aux éditeurs de présenter l'intégralité de leurs jeux Switch à venir lors de ce salon qui sera, cette année encore, très médiatisé.Malgré les problèmes de production des semi-conducteurs qui ont déjà des impacts sur de nombreux produits techs, Nintendo serait confiant et prêt à des efforts supplémentaires (en terme de marge vis à vis de ses partenaires de production) pour lancer cette console dès septembre avec peut être un stock limité dans un premier temps pour monter en puissance en fin d'année avec en ligne de mir les fêtes de Thanksgiving et de Noël.Depuis quelques semaines, les actionnaires de Nintendo, parfois bien informés auprès des usines asiatiques, anticipent l'annonce de ce nouveau modèle puisque l'action de l'entreprise est en hausse continue depuis six jours, avec une valeur totale qui approche les records historiques de la firme.Que pensez-vous de cette information qui semble quand même assez précise pour ne pas être totalement à côté de la plaque de la réalité ?Source : Bloomberg