News Nintendo Direct

Cela n'aura échappé à personne, l'ampleur du Covid-19 crée un vent de panique qui pousse certains pays à prendre des décisions drastiques pour tenter de juguler le problème. Et parmi ces décisions, c'est l'interdiction de recevoir dans des lieux confinés une importante population. Dans ces conditions, les salons, dans tous les domaines, se trouvent impactés et se voient annulés les uns après les autres ou décalés quand cela peut l'être.







Les dernières interrogations portent effectivement sur la tenue ou l'annulation possible de l'E3 en juin prochain. Même s'il reste de la marge encore, les organisateurs sont bien obligés d'anticiper. Entre retards de production liés à des problèmes d'approvisionnements, quarantaine, c'est un véritable casse-tête ! Et même si des premières annonces encourageantes sont venues ce matin avec la reprise de certaines activités industrielles à Wuhan, foyer original de l'épidémie en Chine, uniquement sur des produits de premières nécessités, il semble clair que tout le marché de l'électronique sera fortement impacté pendant les trois prochains mois au minimum. La possibilité de voir donc un E3 annulé cette année est donc une éventualité qui n'est plus à exclure. On attend donc un communiqué officiel de l'ESA pour clarifier la situation, assez pessimiste selon de nombreux acteurs du milieu, et cela pourrait tomber dans la journée comme vient de nous en informer Xavier dans son billet dédié écrit en parallèle.





Faute de salons et de visibilités, les éditeurs ont besoin de communiquer avec leur public pour les rassurer et présenter l'évolution de leurs projets, ce qui remet au premier plan les besoins de Livestream. Et cela nous ramène à l'attente autour d'un Nintendo Direct, bien rare ces derniers temps, alors que Nintendo va achever son année fiscale le 31 mars et que l'on a grandement besoin d'avoir un peu plus de visibilité au-delà de la sortie d'Animal Crossing : New Horizons (20 mars). Pour le moment, hormis le partenariat entre Lego et Nintendo, nous n'avons pas grand chose de concret sous la dent et il serait étonnant que Nintendo ne dévoile rien de plus clair avant sa conférence avec ses investisseurs.







Selon le site VentureBeat, le Nintendo Direct pourrait avoir lieu le jeudi 26 mars, Nintendo travaillant actuellement à finaliser sa réalisation en mettant les productions interne de la firme et des titres d'éditeurs tiers en avant dans un nouveau montage très attendu. Un indice vient de la récente mise à jour de la playlist YouTube dédiée à ce programme sur la chaine japonaise de la compagnie, comme l'a remarqué le site Gamergen





Toujours selon VentureBeat, un Indie World serait dans les tuyaux pour une mise en ligne le mercredi 18 mars. De quoi redonner une visibilité aux partenaires et aux productions internes en cette période de doute liée au Coronavirus. Des dates assez précises comme on peut le noter mais qui reste à prendre avec les pincettes de prudence de rigueur comme d'habitude.





Source: VentureBeat