News Killer7 (Switch)

Killer 7 Remastered Confirmed For Nintendo Switch 15/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un portage de Killer7 pourrait prochainement arriver sur Nintendo Switch, si l'on en croit le profil Linkedin de son Executive Producer, Ruud van de Moosdijk, qui indique dans ses activités assumer ces fonctions pour les versions Steam et Switch du jeu. Il n'en fallait pas plus pour que la machine à rumeur s'emballe, c'est donc comme telle que nous relayons cette hypothèse : Killer7 pourrait prochainement être annoncé sur Switch.C'est sur la chaîne YouTube de Doctre81 , un YouTube spécialisé dans l'analyse de profils Linkedin pour y débusquer de sympathiques informations, qu'on a pu découvrir le profil de Ruud van de Moosdijk, qui est le créateur de la société de développement Engine Software, spécialisée dans les portages et en étroite relation avec Capcom et Suda51.Rappelons que plusieurs jeux de Suda51 sont en cours de portage ou développement sur Nintendo Switch, par exemple No More Heroes ! Killer7 faisait partie d'une série de jeux annoncée en grande pompe par Capcom sur GameCube, qui était sorti dans la douleur en 2005 au milieu de jeux très moyens et d'autres annulés.A lire aussi : notre test de Killer7 sur GameCube La perspective de retrouver ce jeu, déjà sorti sur Steam en 2018, vous intéresse-t-elle ? N'hésitez pas à vous confier sur notre Discord , ou en commentaire ci-dessous !Source : YouTube via Nintendo Enthusiast