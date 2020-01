News Nintendo Switch (Switch)

Animal Crossing: New Horizons - Introduction à la vie insulaire (Nintendo Switch) 01/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Emily Rogers est une personnalité qui n'a pas manqué de briller ces dernières années par ses révélations concernant Nintendo et ses produits. En ce début d'année 2020, l'Américaine refait parler d'elle en indiquant que d'après ses informations, deux nouveaux portages Wii U seraient en préparation sur Nintendo Switch.Ces deux jeux viendront compléter le lineup des portages que l'on connaît déjà, comme Tokyo Mirage Sessions #FE et Xenoblade Chronicles 1. Quant à donner un titre, personne ne s'y risquera pour le moment, mais on voit déjà des titres de jeux cités comme Pikmin 3 et Super Mario 3D World.Certains évoquent aussi un portage de The Wonderful 101, ou de Star Fox Zero. A vrai dire, les jeux qui restent et qui mériteraient une sortie sur Switch ne sont pas si nombreux, les candidats ne devraient donc pas être très compliqués à deviner et on vous laisse nous faire rêver dans les commentaires !Emily Rogers pense que le début de l'année 2020 sera plutôt calme sur Nintendo Switch, une fois la tornade Animal Crossing: New Horizons derrière nous. La plupart des nouveautés devrait en effet sortir dans la seconde moitié de l'année 2020.Cela veut dire que si on n'est pas fan d'Animal Crossing, eh bien la première partie de l'année sera un peu ennuyeuse, par chance il y a tellement eu de jeux ces presque 3 dernières années qu'on ne s'ennuiera en fait pas vraiment.Source : Resetera