News Nintendo Switch (Switch)

Cela ne devrait surprendre personne, mais plusieurs éditeurs-tiers importants auraient des projets à venir sur Nintendo Switch. Et c'est Amazon.fr qui a vendu la mèche avec l'apparition de plusieurs jeux dans sa liste de sorties Switch 2020 : Betheda, Capcom, Square Enix, Take 2, Ubisoft et la Warner devraient en effet annoncer un ou plusieurs jeux pour la console reine de Nintendo.On a pris quelques captures d'écran pour illustrer ces belles fiches sans autre information que l'éditeur concerné, ce qui est déjà une belle information :- Betheda : 3 jeux- Capcom : 1 jeu- Square Enix : 3 jeux- Take 2 : 1 jeu- Ubisoft : 1 jeu- Warner : 2 jeuxCertains de ces titres auraient certainement dû être annoncés lors de l'E3 prochain. Il faudra vraisemblablement surveiller tous les événements digitaux qui s'organisent de par le monde pour découvrir certains de ces jeux, et ce d'autant plus que la rumeur sur l'absence d'un Nintendo Direct en juin 2020 n'a pas été infirmée. Ni confirmée, certes.A quels jeux penseriez-vous, en voyant ces "placeholders" comme disent les Anglo-saxons ? N'hésitez pas à en parler en commentaire ci-dessous, ou à venir rêver avec nous sur Discord Source : Amazon via Nintend'Alerts