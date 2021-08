[Rumeur] Aaron Horvath et Michael Jelenic seraient les réalisateurs du film d'animation Super Mario Bros

Bien que l'information n'ait pas été encore officiellement annoncée par Illumation ou par Nintendo, un dessinateur employé par le studio sur le prochain film d'animation du studio, Super Mario Bros, a indiqué sur son profil Linkedin que le film était réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic.Aaron Horvath et Michael Jelenic étaient producteurs sur le film Teen Titans Go!, et ont bien entendu déjà une longue carrière derrière eux dans les couloirs des studios du 7e art : Michael Jelenic a ainsi travaillé sur des films comme Jackie Chan Adventures, The Batman, et Batman: the brave and the bold. Quant à Aaron Horvath, son nom est apparu au générique de In Yang Yo!, El Tigre: The adventures of Manny Rivera, et Mad.Le film, toujours prévu pour 2022, fait plus souvent l'actualité pour ses rumeurs que pour ses vraies informations : au printemps, on a appris que Chris Meledandri, le CEO du studio, avait rejoint le Conseil d'Administration de Nintendo. On sait aussi qu'il sera producteur du film, au même titre que Shigeru Miyamoto.Plus récemment, on a découvert que le film nous permettrait de retrouver un personnage historique des jeux Mario, Spike, on en avait d'ailleurs parlé dans cette news Il nous tarde, dans quelques mois, de découvrir la première bande-annonce officielle du film, avec peut-être une date de sortie, même si c'est sans doute le secret le mieux gardé d'hollywood dans le contexte de crise sanitaire que l'on connait.Source : Twitter via Nintendo Everything