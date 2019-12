Si la petite taille de la console et son habilité nomade nous aident à jouer dehors au lieu de rester uniquement coincé devant notre télé ou dans notre intérieur, on peut désormais attribuer à la console Switch une autre vertue : celle d'être la reine des préparations physiques pour garder la forme. En effet, elle possède actuellement deux poids lourds de qualité pour se maintenir avec des exercices de fitness de qualité, à savoir Ring Fit Adventure et Fitness Boxing.





Les Japonais semblent particulièrement apprécier ces deux produits car les ventes ont été fortement boostés pour les deux titres, offrant même une belle seconde carrière à Fitness Boxing, pourtant sorti en 2018, dont les ventes ont fait un bond de 130% au moment où le Ring Fit Adventure connaissait de sérieux problèmes de pénurie, qui avaient obligé Nintendo fin novembre 2019 à se fendre d'un communiqué d'excuses en reconnaissant avoir sous-estimé la demande.



Si la situation s'est un peu améliorée concernant le Ring Fit, on constate que les jeux proposant un coaching sportif sont vraiment à la mode en ce moment et que Nintendo avec son Ring Fit Adventure et Imagineer pour son Fitness Boxing ont trouvé le bon produit qui fait mouche auprès des consommateurs.



Ring Fit Adventure - What Does a Professional Trainer Think About this Workout Game? 22/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On se souvient que le Wii Fit avait dépassé les 22 millions d'exemplaires (le Wii Fit plus était à un petit million derrière), preuve qu'il y a un réel marché pour ce type de jeux qui touchent une clientèle assez large et pas obligatoirement joueur régulier. On suivra avec intérêt la courbe de ventes de ces deux produits respectifs. Nintendo mise également début janvier sur l'arrivée de son traditionnel Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch, le 3 janvier, pour se muscler à nouveau le cerveau, au cas où les fastes de fin d'année ne nous permettent plus d'être actif plus de 10 minutes avec les jeux sportifs précités.









Le Ring Fit Adventure est disponible sans problème dans nos boutiques, même si on regrette des tarifs qui ont fait le Yoyo ces dernières semaines. Allez faire un tour sur Amazon , où dans les centres culturels Leclerc et les Carrefour pour le trouver à moins de 60 €.



Fitness Boxing - Overview Trailer - Nintendo Switch 22/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En ce qui concerne Fitness Boxing, le représentant d'Imagineer a partagé quelques pistes expliquant le succès de ce titre. Un lancement rapide avec de bonnes critiques de la presse (on possède le jeu et il est vraiment intéressant). Ses réglages permettent de répondre aux besoins de fitness de nombreuses personnes, y compris les habitués des salles. Il semble même qu'il soit bien apprécié pour aider certaines actrices à préparer leurs conditions physiques avant/pendant un tournage. Le bouche à oreille a bien fonctionné, avec des résultats partagés sur les réseaux sociaux concernant la perte de poids. Enfin une démo a permis de se faire une petite idée du potentiel du gameplay, qui peut se jouer même dans une chambre d’hôtel. De quoi suggérer à notre rédacteur en chef Xavier (malade, il décime les stocks de Kleneex, on le salue au passage) et à notre Boris de faire un PlayN! Live très fitness pour un prochain numéro. Si vous voulez les voir suer, votez pour cette proposition.





Avant de se quitter, on en profite pour partage quelques vidéos de Ring Fit Adventure durant le Jump Festa 20.