News Rigid Force Redux (Switch)

Rigid Force Redux - Announcement Trailer 29/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rigid Force Alpha était un shoot them up rétro sorti uniquement sur PC il y a deux ans. Sa suite est elle à destination de la Switch, mais aussi de la Xbox One.Toujours développé par com8com1 Software, le jeu sortira ce 5 juin sur le Nintendo eShop au tarif de 19,99 € et s’inscrira dans la droite lignée de son prédécesseur. Tout en 3D, le jeu entend bien redonner aux fans de shoot them up arcade leurs sensations, le tout au son d’une bande-son synthwave survolté.Le titre proposera un arsenal évolutif qui pourra être utilisé non seulement dans son mode principal, mais aussi en mode arcade et Boss rush. Modernité oblige, le jeu dispose d’un leaderboard où il faudra défendre votre place.L’éditeur, et développeur, du titre nous a enfin gratifié d’un trailer de lancement. Fan de shoot them up, il y a peut-être là de quoi vous occuper :