Rick Henderson, shoot PC, est annoncé sur Switch

Rien à voir avec l'illustre saxophoniste de jazz éponyme, Rick Henderson est un shoot'em up tout en pixel art de qualité qui, après fait le feu sur l'ennemi depuis la plateforme Steam, annonce son arrivée sur console, et tout particulièrement sur la Nintendo Switch. La console devrait se trouver à l'aise pour l'accueillir et apporter un vrai plus au niveau de sa portabilité, même si l'action devrait être agréable sur sa télévision.

Le titre de Fat Pug Studio est un endless shoot 'em up à horizontal-scrolling avec une rejouabilité infinie, un véritable hommage aux titres 16 bits enveloppés dans des graphismes que nous avons tous aimés. Usés vos doigts avec cinq factions ennemies et leurs chefs, améliorez votre vaisseau et tentez de survivre à des événements spatiaux imprévisibles.



Un gameplay classique mais visuellement assez généreux, Rick Henderson semble cocher toutes les cases d'un bon titre du genre. Si le gameplay se montre équilibré, cela peut être une bonne pioche.