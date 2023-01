Retour sur American Fugitive : un GTA à l’ancienne sur Switch.

Direction Redrock County où vous incarnez William Riley, un petit voleur de seconde zone qui en allant rendre visite à son père le trouve fraichement assassiné. Pas de chance pour lui, la police locale débarque à ce moment et notre malfrat se retrouve donc en taule, accusé du meurtre de son père. Une vie à passer dans le pénitencier de Redrock pour un crime qu’il n’a pas commis ne branchant pas vraiment notre fripouille en rage, ce dernier s’évade et va tenter de retrouver le ou les responsables de cet assassinat. Pas facile cependant quand on ne sait pas vraiment vers qui se tourner et quand son portrait est recherché par la police locale.



L’action du jeu alterne donc entre cette quête pour coincer les véritables criminels et se faire innocenter, rester discret vis-à-vis de la pollution locale et les flics, trouver les moyens financiers de subsister. Pas moyen de trouver un petit boulot légal, alors il faut rechercher des quêtes plus ou moins longues (beaucoup sont très calquées sur un gameplay de jeu mobile et se montrent courtes), devoir s’acoquiner aux désidérata de votre beau-frère Dwayne, d’une femme fatale nommée Ana et parfois d’un croque-mort. Il suffit de se rendre chez ces différentes personnes afin d’accéder à ces petites missions : vols de documents, pressions sur des flics mafieux etc...Des cambriolages vous permettent de récupérer des liquidités. Le timing est serré car un minuteur s’écoule lors de vos déplacements dans les demeures visitées et vos temps de fouille, il faut penser à déguerpir au bon moment sous peine d’être repéré par un voisin ou un habitant de retour chez lui et subir une course poursuite avec les flics.

Le jeu vous laisse pas mal de liberté au niveau des poursuites : soit vous cherchez à vous faire la malle le plus vite possible en dissimulant votre voiture dans des buissons, soit vous recherchez à faire durer le plaisir en jouant avec la police sur la route. Les quêtes peuvent se révéler au bout d’un moment un peu répétitives, il est bon d’améliorer certaines compétences pour avoir plus de temps pour trouver des objets intéressants. Si améliorer l'endurance, la santé et la régénération reste du basique, il va s’avérer fondamental de récupérer un détecteur de métal ou la capacité de jeter un coup d’œil dans une maison avant son effraction, histoire de vous éviter de nombreuses bricoles. Ces capacités se débloquent via des points d’amélioration que vous récupérerez en enchaînant les missions réussies. Parfois, il faudra faire le coup de feu. Attention, tout se passe en temps réel, à vous de négocier l’attaque ou la retraite en fonction de l’évolution de l’action.

Si les phases de cambriolage sont globalement une réussite, le jeu est malheureusement sorti en 2019 fortement impacté par de nombreux bugs : IA des flics complètement aux fraises, ralentissements voire plantage rendant très aléatoire la réussite de nombreuses actions…Un crève-cœur qui n’aida donc pas le titre à se faire connaître positivement alors qu’il avait un gros potentiel. Après plusieurs patchs résolvant de nombreux problèmes (notamment des freezes et l’IA), force est de reconnaître que le jeu est désormais beaucoup plus présentable et jouable désormais sur Switch. Il reste des lags qui rendent certaines missions encore laborieuses mais avec la baisse de tarif, American Fugitive State of Emergency a désormais quelques bonnes cartes à jouer pour être beaucoup mieux apprécié. Il a l’avantage d’être un représentant peu présent sur la console.

Un titre PEGI 18 qui mérite d’être réévalué aujourd’hui. Il n’est pas un hit absolu car certaines failles physiques sont toujours présentes, mais son portage sur Switch est désormais beaucoup plus acceptable. Il vous propose d’être dans la peau d’une petite frappe et de montrer que beaucoup de choses bien plus pourries se déroulent dans Redrock County dès que l’on gratte un peu le brillant.