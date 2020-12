News Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Super Smash Bros. Ultimate - Le défi de Séphiroth 19/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube Vidéo 19/12/2020

Comparée aux présentations précédentes, celle de Séphiroth se déroule dans un studio d'enregistrement plus grand et va droit au but en présentant d'abord les nouveaux costumes pour combattant Mii :Final Fantasy VII :- Tenue Barret (Tireur)- Tenue Tifa (Boxeur)- Tenue Aerith (Épéiste)Série Final Fantasy :- Couvre-chef ChocoboSuper Mario RPG: Legend of the Seven Stars:- Tenue Geno (Tireur)Pour la première fois, la présentation enchaîne non pas sur l'histoire de la série Final Fantasy, mais celle du personnage lui-même, soulignant sa popularité parmi les plus grands antagonistes du jeu vidéo aux côtés de Bowser.Vient ensuite la démonstration du combattant en lui-même. Comme on peut s'y attendre, Séphiroth dispose d'une allonge considérable grâce à son katana de prédilection, la Masamune. Les dégâts infligés dépendent également de la partie par laquelle la lame a touché, que ce soit au niveau de la garde, du centre ou de la pointe. Séphiroth dispose également de plusieurs projectiles, son attaque spéciale neutre traversant une courte distance mais gagnant en puissance et son attaque spéciale côté faisant tourbillonner une à plusieurs sphères autour des adversaires touchés avant qu'elles ne fondent sur eux après quelques secondes.Le stage de Séphiroth est le Cratère nord, le donjon ultime de Final Fantasy VII. Son design consiste en une forme semblable au stage Destination Finale avec deux plates-formes traversables à chaque extrémité du terrain. L'arrière-plan montre un déroulé dynamique de la séquence finale du jeu, sans pour autant dévoiler les personnages et ennemis concernés, laissant interprétation pour ceux n'ayant pas encore fait le jeu, Masahiro Sakurai taquinant au passage que la fin pourrait ne pas être la même dans la suite du remake. Bonne nouvelles pour les pros, le stage ne comporte aucun aléa, si ce n'est l'arrière-plan un tant soit peu chargé.Sakurai enchaîne ensuite sur le mode Classique avec Séphiroth, et, surprise, la route qui lui est dédiée est un Boss Rush à lui seul. En effet, il y affronte les 6 différents boss du mode Classique avant de conclure avec le duo Créa-Main et Dé-Mainiaque au Cratère nord.Sans doute le plus gros temps fort de cette présentation, les pistes audio. Alors que l'on pouvait s'attendre à seulement 2 versions de One-Winged Angel, voilà que l'on a droit en plus à 7 autres pistes dont 4 remix, venant s'ajouter au 2 pistes de Final Fantasy VII disponibles dans le jeu de base, grimpant le total à 11. Sakurai rappelle à quel point il peut être compliqué d'inclure des pistes audio venant de jeux d'éditeurs-tiers dans un crossover comme Smash, le rendant encore plus exceptionnel.Enfin, la date de sortie. Séphiroth sera disponible le 23 décembre en compagnie des nouveaux costumes Mii. Cependant, il est possible de l'avoir plus tôt via un nouveau mode de jeu temporaire, le défi de Séphiroth. Ce mode est accessible pour ceux ayant acquis le Fighters Pass Vol. 2 ou ayant acheté le set de combattant de Séphiroth en avance séparément. Il consiste en un match d'endurance contre Séphiroth dans trois modes de difficulté : facile, normal et difficile. Une bonne petite touche digne du statut de l'ange à une aile.N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre exploit dans le mode de difficulté difficile ! En attendant, nous commençons à voir débarquer sur le net de petites vidéos de gameplay de ce défi de Séphiroth, comme cette réalisation de Félicien2B