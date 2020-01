Par Xavier

Xavier Publié le 30/01/2020

à 09h56



Le 3e trimestre de l’année fiscale est toujours, pour Nintendo, une période cruciale de son activité : fêtes de fin d’année obligent, tous les regards se tournent vers les chiffres de vente de Nintendo. Et on s’y attendait, les chiffres du 3e trimestre 2019-2020 sont excellents. Publiés aujourd’hui, ce bilan trimestriel permet d’aborder 2020 sereinement, même si on reconnaît qu’on trouve le catalogue encore un peu mou en ce tout début d’année !

Chiffre d’affaires trimestriel et annuel à date Le chiffre d’affaires de Nintendo au 31 décembre 2019 était de 578,701 millions de yens, pour un résultat de 168,708 millions de yens et un bénéfice de 134,371 millions de yens. Depuis le début de l’année fiscale (au 1e avril 2019), nintendo a réalisé un CA de 1,022,668 millions de yens, un bénéfice avant impôts de 262,930 millions de yens pour un bénéfice net de 196,389 millions de yens.

Ventes de Switch La fin de l’année a été épatante pour la Nintendo Switch, qui porte Nintendo a elle seule avec 17.74 millions de consoles vendues depuis le début de l’année fiscale. Sur le seul 3e trimestre, grâce à la sortie de la Nintendo Switch Lite en septembre et un peu aussi grâce au lancement de la console en Chine avec Tencent, 10.81 millions de consoles ont été vendues, avec 7.58 millions de Switch classiques et 3,24 millions de Lite.



On sait donc désormais que le parc installé de Switch a largement dépassé les 50 millions de machines dans le monde : au 31 décembre 2019, 52.48 millions de consoles ont ainsi été écoulées (47,3 millions de Switch et 5,19 millions de Lite). Tout va bien donc pour la Nintendo Switch qui devrait selon les estimations de Nintendo se vendre à 19,5 millions d’unités d’ici la fin de l’année fiscale : il reste donc 1,8 millions de machines à vendre pour Big N, et il ne fait aucun doute que l’objectif est atteignable avec la seule sortie d’Animal Crossing: New Horizons, prévue le 20 mars prochain.

Ventes de jeux Switch et million sellers Les ventes de jeux ont aussi affolé les compteurs, et il est donc intéressant de faire un point sur le nombre de jeux vidéo vendus sur Nintendo Switch au cours du trimestre et des 9 mois passés.



64.64 millions de jeux ont été vendus sur le 3e trimestre, et 123.13 l’ont été sur les 9 mois de l’exercice. Cela porte donc à 310.65 millions le nombre de jeux Switch vendus. L’objectif pour cette année fiscale est de vendre 140 millions de jeux : outre Animal Crossing, nintendo peut aussi compter sur ses valeurs sûres du moment comme Pokémon Épée et Bouclier ou Luigi’s Mansion 3, qui ont très bien marché au dernier trimestre à l’occasion de leur commercialisation !



On reviendra certainement sur les million-sellers dans une actualité dédiée, mais voici néanmoins les scores de certains jeux, parce qu’ils sont absolument incroyables et portent à 21 le nombre de million-sellers sur Switch :

- Pokémon épée et bouclier : 16,06 millions

- Luigi’s Mansion 3 : 5,37 millions



D’autres jeux sortis dans le courant de l’année fiscale 2019-2020 ont aussi très bien marché jusqu’à la fin de l’année, voici la liste de ceux qui ont franchi le cap du million d’exemplaires vendus :

Super Mario Maker 2 – 5.04 millions

Zelda: Link’s Awakening – 4.19 millions

Fire Emblem: Three Houses – 2.58 millions

Ring Fit Adventure – 2.17 millions

Astral Chain – 1.03 millions

Marvel Ultimate Alliance 3 – 1.02 millions

Du côté de la 3DS, du demat’ et du mobile La Nintendo 3DS continue son inexorable chute : les ventes ont reculé de 73% entre 2018 et 2019, avec 250000 consoles vendues ce trimestre (620000 cette année, et 75,71 millions depuis son lancement il y a 9 ans !). 1,5 millions de jeux ont été vendus (4,1 millions sur l’année et... 382,22 millions depuis 2011). On sait depuis longtemps qu’on est plus près de la fin que du début pour la Nintendo 3DS, qui aura largement fait sa part notamment dans la pénible ère Wii U !



Les ventes de produits et services dématérialisés connaissent une belle progresser à hauteur de 124.9 millions de yens (+48,3%). Une large part de cette progression est à attribuer à Nintendo Switch Online.



Nintendo a également donné des informations sur la performance de son business sur mobile : a 36,9 milliards de yens, la progression est de 10,6% d’une année sur l’autre. On dirait que la sortie de Mario Kart Tour ne s’est pas traduite par une explosion du chiffre d’affaires mobile, même si on a pu lire que depuis son arrivée sur mobile Nintendo avait réalisé plus d’un milliard de dollars de revenu (on peut remercier Pokémon Go dans ce résultat !