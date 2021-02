News Nintendo

Nintendo va bien, merci !

En communiquant ses résultats financiers au 31 décembre 2020, Nintendo nous montre que ses calculettes tournent à plein régime pour nous donner des chiffres précis : deux jeux ont ainsi franchi le cap des 30 millions d'exemplaires vendus, tandis que les objectifs de ventes de Switch ont encore une fois été revus à la hausse d'ici la fin de l'année fiscale. Voyons tout cela en détail...Nintendo indique un chiffre d'affaires global de 1.404 billions de yens, réalisé pour 77.6% à l'export. Cela se traduit par un profit de 521.1 milliards de yens, un profit ordinaire de 528.2 milliards de yens.Les perspectives sont excellentes pour finir l'année fiscale en beauté, et Nintendo a donc revu ses prévisions à la hausse en conséquence. Nintendo pense vendre 26.5 millions de Switch en tout d'ici le 31 mars (contre 24 millions dans sa précédente projection).Si on traduit tout cela en euros, avec l'aide d' Oscar Lemaire (sur Twitter) - Chiffre d'affaires sur 9 mois : 11 milliards d'euros- Bénéfice : 4.1 milliards d'eurosNintendo signale avoir vendu 24.10 millions de Switch sur l'année fiscale, soit une progression de 35.8% par rapport à l'année précédente. Cela nous donne un total de 79.87 millions de consoles Nintendo Switch vendues au 31 décembre 2020 (+11.57 millions sur le trimestre).Sur Twitter, Oscar Lemaire, M. Chiffres, indique que la Switch est certes au-dessus de la Wii (ce qui est déjà énorme), mais elle reste en-deçà de la Nintendo DS :C'est aussi intéressant, grâce à Oscar, de voir où en est la console par rapport à ses concurrentes, car avec 27.4 millions de Switch vendues en 2020, la console fait mieux que la meilleure année de la PS4 et la meilleure année de la Wii :Commençons avec un point sur les nouvelles sorties de l'année fiscale 2020 : Paper Mario: The Origami King s'est vendu à 3.05 millions d'exemplaires, Super Mario 3D All-Stars à 8.32 millions. Mario Kart: Live Circuit a tout juste dépassé le million à 1.08 millions d'exemplaires vendus, tandis que Pikmin 3 Deluxe s'est écoulé à 1.94 millions d'unités. N'oublions pas le jeu de la fin d'année, Hyrule Warriors: Age of Calamity, vendu à 2.84 millions d'exemplaires. Du côté des RPG Nintendo, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition s'est vendu à 1.48 millions d'exemplaires.Quant aux jeux sortis précédemment, commençons avec l'étonnant Animal Crossing: New Horizons qui s'est écoulé à 31.18 millions exemplaires depuis sa sortie, dont 19.41 millions sur la seule année fiscale 2020-2021. Mario Kart 8 Deluxe reste toutefois la meilleure vente de la Switch avec un nombre total d'exemplaires de 33.41 millions (+8.64 millions depuis le 1e avril). Ring Fit Adventure s'est vendu à 8.68 millions d'exemplaires.Sans les nommer, Nintendo signale qu'en tout, en comptant ses jeux et ceux des éditeurs tiers, 29 jeux se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires au cours de cette année fiscale. Ainsi, Nintendo a écoulé 176.10 millions de jeux vidéo cette année, ce qui représente une progression de 43% par rapport à l'année précédente. En tout, 532.34 millions de jeux Switch ont été vendus depuis la sortie de la console !Terminons avec les ventes de contenus en téléchargement, le second DLC de Pokémon Epée et Boucler a permis à Nintendo de doubler son revenu digital à 256 milliards de yens. Du côté du jeu mobile, à 42 milliards de yens, Nintendo constate une progression de son chiffre d'affaires de 13.8%.Une très belle fin d'année 2020 pour Nintendo donc, qui continue sur sa très bonne lancée. On attend de pouvoir lire le transcript de la session de questions et réponses avec les investisseurs, peut-être y découvrirons-nous quelques informations complémentaires.Sources : Nintendo ici et ici