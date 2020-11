Sorti en 2012, le premier Resident Evil: Revelations s'est révélé comme une véritable prouesse technique de la 3DS, proposant une expérience se rapprochant d'un jeu HD sur une console de poche. Une suite au format épisodique est sorti 3 ans plus tard sur consoles HD.Parmi les noms de code qui ont échappé à Capcom depuis sa dernière fuite de données, l'un d'eux s'intitule Resident Evil "Outrage". Selon une source extérieure spécialisée dans les jeux Capcom, ce nom se référerait à un épisode adoptant le même schéma des 2 premiers épisodes Revelations.Cette même source précise également que, bien que le jeu ne sera pas exclusive à la Switch, le développement du jeu se fait principalement sur cette console. On peut donc légitimement émettre l'hypothèse qu'il s'agirait d'une exclusivité temporaire, à moins que Capcom ait choisi de privilégier la Switch dans sa communication à la sortie du jeu, pour profiter des 68,3 millions de clients potentiels qui possèdent la console.En attendant, les 2 épisodes Revelations sont disponibles individuellement sur l'eShop de la Switch ou réunis dans une même collection au format physique.Sources : GoNintendo et Wccftech