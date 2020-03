News Reggie Fils-aimé

Alors que l'on pensait que l'ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, allait passer sa jeune retraite entre occupation de sa famille et différentes interventions à des séminaires, Reginator rempile en étant nommé comme l'un des trois nouveaux membres indépendants du conseil d'administration de GameStop, aux côtés de William «Bill» Simon et James «J.K.» Symancyk. Il prendra officiellement ses fonctions le 20 avril 2020.





A contrario de cette nomination, fruit du travail du conseil d'administration et des actionnaires de GameStop, le conseil d'administration voit le départ de Dan DeMatteo, Gerald Szczepanski, Larry Zilavy, Steve Koonin, Jerome Davis et Tom Kelly. Changement de cap pour des projets devant permettre de renflouer le navire qui a un peu pris l'eau ces dernières années, en espérant que le renfort de ces pointures au sein du conseil d'administration permettra de mettre en place une véritable reconquête du marché. Voici ce qu'a déclaré



Les améliorations apportées au rafraîchissement et à la gouvernance du conseil d'administration annoncées aujourd'hui représentent une étape importante dans la transformation de GameStop alors que nous continuons à faire évoluer la stratégie commerciale de la société pour réussir sur le long terme. Nous sommes heureux d'accueillir Reggie, Bill et J.K. au sein de ce conseil. Ils sont chacun hautement qualifiés et apportent une expérience significative et pertinente à notre redressement. Nous sommes impatients de bénéficier immédiatement de leur expertise et de leurs visions alors que nous naviguons actuellement dans un environnement du jeu vidéo et de la vente au détail en pleine évolution, mettons en place de nouvelles actions stratégiques et préparons la Société à maximiser la création de valeur associée à la prochaine génération de consoles devant être lancées plus tard cette année.

L'industrie du jeu a besoin d'un GameStop sain et dynamique. J'ai hâte de faire partie du conseil d'administration de GameStop et d'aider l'entreprise à atteindre ses objectifs.





Si la stratégie mise beaucoup sur le lancement de la future PS5 et de la nouvelle Xbox One, on espère que Reggie gardera une large place à la Nintendo Switch.





George Sherman, PDG de GameStop, aujourd'hui:GameStop est en déclin ces dernières années et il sera intéressant de suivre les actions de Reggie au sein de ce détaillant. Reggie n'a fait qu'un bref commentaire :