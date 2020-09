News Nintendo Direct

Le 3e Nintendo Direct Mini: Partner Showcase

Nintendo Direct Mini: Partner Showcase - Septembre 2020 17/09/2020

Ce jeudi 17 septembre 2020, Nintendo a diffusé sur sa chaîne YouTube une nouvelle émission de sa série Nintendo Partner Showcase. Il s'agit d'un programme au cours duquel la firme nous présente plusieurs projets venant d'éditeurs-tiers. Et pour cette nouvelle émission, on n'a pas été déçu puisque de grands éditeurs comme Capcom ou... Microsoft !Vous pouvez suivre sur YouTube cette troisième émission :C'est avec Monster Hunter Rise que Nintendo a ouvert son programme, annonçant déjà une date de sortie au 26 mars prochain, ainsi qu'une édition Deluxe.Le Nintendo Direct Mini: Partner Showcase se poursuoit ensuite avec un autre titre de Capcom, Monster Hunter Stories 2: Wings of ruins, qui sortira quant à lui à l'été 2021.La suite de Fitness Boxing arrive et fera encore honneur à la boxe. Le nom du jeu : Fitness Boxing 2, avec une sortie le 4 décembre prochain.Disgaea 6: Defiance of Destiny a alors suivi, un jeu proposé par NIS America. Il sortira en juin 2021 en exclusivité sur Switch. Notons que pour découvrir Disgaea 5, toujours disponible sur l'eShop, Nintendo propose un essai gratuit du jeu pendant une semaine aux abonnés au service Nintendo Switch Online (du 23/09 au 29/09).Le jeu suivant était Empire of Sin, un jeu dans lequel on suit la carrière de Goldie, qui fait son petit bonhomme de chemin dans un jeu qui fleure bon les années 1930. Le jeu est proposé par Paradox Interactive et Romero Games et il attire notre curiosité.L'hiver prochain, c'est Sniper Elite qui nous attend, avec un nouvel opus de cette franchise où l'on se spécialise dans les headshots fatals. Sniper Elite 4 Italia, de Rebellion, s'annonce assez fouillé visuellement sur l'écran de la Switch.Plusieurs jeux ont ensuite été présentés brièvement, ils sortent ce mois-ci :- The Long Dark : un jeu de survie qui sort aujourd'hui- PGA Tour 2K1 : le jeu est déjà dispo sur l'eShop et sort en boite d'ici peu.- Supergiant Games : un hack'n slash qui sort aujourd'huiLa vidéo se poursuit avec d'autres jeux à paraître prochainement sur la console de Nintendo :- Balan Wonderworld : un jeu Square Enix avec 12 niveaux "oniriques" nous promet-on. Leo et Emma, les deux personnages du jeu, endossent des costumes qui leur donneront des aptitudes spéciales, il y en a 80 à trouver. Le jeu dispose d'un mode coopération. Sortie le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch.- Rune Factory 5 : un nouvel opus de la franchise avec un nouveau système de combat qui viendra renouveler un peu le gameplay de la série. Le jeu sortira en 2021 sur Switch.Pour clore cette émission, ce n'est autre qu'un jeu Microsoft Game Studios qui a été annoncé : Ori and the Will of the Wisps, qui sort d'ailleurs aujourd'hui sur Nintendo Switch. Taran vous propose d'en savoir plus sur le jeu dans une actualité dédiée.Un programme somme toute plutôt chargé pour ces 16 minutes de Nintendo Direct Mini: Partner Showcase ! Nous y avons découvert de nouveaux titres comme Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2, mais aussi de belles surprises comme l'arrivée d'Ori !Venez discuter de tout cela sur notre serveur Discord , ou laissez votre commentaire à la postérité sur PN ci-dessous (en version ordinateur de bureau).