News Pokémon Epée & Bouclier (Switch)

Casquette Originale P1KACHUGET Casquette Aventure 1CH00SEY0U Casquette de Hoenn P1KAADVANCE

Ils avaient déjà fait baver d'envie tous les Tadmorv d'Alola en électrisant les catwalks des versions Soleil et Lune il y a 3 ans... Ce sont encore les Pikachu de Sacha qui ont été choisis pour faire l'événement auprès des dresseurs de Pokémon Epée et Bouclier, marquant ainsi l'arrivée du deuxième DLC payant de la huitième génération, Les Terres Enneigées de la Couronne Chaque semaine de cette Galar Fashion Week 2020 sera donc marquée par un Pikachu coiffé d'un couvre-chef unique, inspiré d'un de ceux qu'a pu porter Sacha dans l'anime au cours de ces vingt et quelques dernières années.Le 2 octobre, c'est le Pikachu accessoirisé - avec grâce (?) - d'une casquetteHoenn (Pokémon Rubis et Saphir) qui s'est rendu disponible dans les versions Epée et Bouclier en utilisant le code P1KAADVANCE dans le menu Cadeau Mystère du jeu. Il s'agit du troisième Pikachu attifé de la sorte récupérable sur Nintendo Switch via un mot de passe :Encore cinq Pikachu hebdomadaires devraient être distribués par Game Freak sans avoir besoin de se procurer l'extension Couronneige, que le développeur à part ailleurs annoncé pour le 23 octobre prochain. Soit le temps nécessaire au Pika-roi du shopping pour parfaire undigne d'un combat contre le non moins royal Silvallié !Source : Pokémon